Рождественская оттепель: до 7 градусов тепла будет 26 декабря в Беларуси

МИНСК, 25 дек — Sputnik. До 7 градусов тепла ожидается завтра, 26 декабря, в некоторых районах Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Мицкевич: на эту неделю приходится пик погодных аномалий

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями. По северо-западу республики ночью возможен дождь и мокрый снег, в некоторых местах — слабый гололед, на отдельных участках автодорог — гололедица.

Днем во вторник осадков не ожидается, будет западный ветер порывами до 15 метров в секунду.

Ночью столбик термометра покажет от минус 2 до плюс 4 градусов, днем в разных районах воздух прогреется от 2 до 7 градусов тепла.

В данный момент различные сервисы погоды не предвещают снега и сильного мороза на Новый год. Ночью с 31 декабря на 1 января возможен только небольшой "минус" без осадков.