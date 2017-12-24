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Рождественская оттепель: до 7 градусов тепла будет 26 декабря в Беларуси
25.12.2017 12:56 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. До 7 градусов тепла ожидается завтра, 26 декабря, в некоторых районах Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями. По северо-западу республики ночью возможен дождь и мокрый снег, в некоторых местах — слабый гололед, на отдельных участках автодорог — гололедица.
Днем во вторник осадков не ожидается, будет западный ветер порывами до 15 метров в секунду.
Ночью столбик термометра покажет от минус 2 до плюс 4 градусов, днем в разных районах воздух прогреется от 2 до 7 градусов тепла.
В данный момент различные сервисы погоды не предвещают снега и сильного мороза на Новый год. Ночью с 31 декабря на 1 января возможен только небольшой "минус" без осадков.
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Несвойственная для зимнего периода погода установится завтра в Беларуси: столбик термометра в некоторых районах поднимется до +7 градусов по Цельсию.
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