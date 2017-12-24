Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра прокомментировал смену тренера в одесском клубе, где место ушедшего белоруса Олега Дулуба занял украинец Константин Фролов.

— К нам обратился Олег Дулуб. Ему поступило такое предложение, которое в жизни поступает только раз, поэтому мы решили прекратить сотрудничество. Мы разошлись, как цивилизованные люди.

«Черноморец» для Константина Фролова — большая часть жизни. Думаю, с его приходом у нас все будет хорошо. Конкретных задач перед ним еще не ставили. Сейчас его задача посмотреть команду и приступить к тренировкам, — приводит слова гендиректора «Черноморца» ua-football.com со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Ранее сообщалось, что, разорвав контракт с «Черноморцем», Олег Дулуб вынужден был вернуть все деньги, заработанные в Одессе.

По информации «Прессбола» и телеканала «Беларусь 5», Олег Дулуб сменит Александра Ермаковича на посту главного тренера БАТЭ.