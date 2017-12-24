Бюджет российской армии на 2018 год сопоставим с ВВП Беларуси





Бюджет Минобороны на 2018 года составит 46 млрд долларов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

2,8% от ВВП, или 46 млрд долларов", - отметил Шойгу и напомнил, что военный бюджет США составит в 2018 год более 700 млрд долларов. Шойгу доложил Путину о перевооружении армии в текущем году и планы на 2018 году, сообщает " Экономика. Вести ".



В частности, в этом году три ракетных полка завершили перевооружение на комплексы "Ярс". "В Вооруженные силы поступило 59 комплексов, это 199 беспилотных летательных аппаратов", - пояснил Шойгу.

В 2018 г. Вооруженные силы России должны получить 11 пусковых установок с баллистическими ракетами "Ярс", первую подлодку проекта "Борей-А" с баллистическими ракетами "Булава".



Воздушно-космические силы (ВКС) получат в следующем году 10 дивизионных комплексов зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". "В Воздушно-космические силы и авиацию Военно-морского флота поставить в следующем году 203 новых модернизированных самолета и вертолета, 4 дивизионных комплекта "Зенит" ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", 10 дивизионных пакетов зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Обеспечить выполнение задач опытно-боевого дежурства Единой космической системы", - заявил Шойгу.



Доля современной техники в войсках увеличилась за последние пять лет в четыре раза, а темпы военного строительства - в 15 раз. "За пять лет Вооруженные силы получили 80 МБР, 102 баллистических ракеты для подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей", 55 космических аппаратов, 3237 танков и других боевых бронированных машин, более 1 тыс. самолетов и вертолетов, 150 кораблей и судов, 6 подводных лодок, 13 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", - заключил Шойгу.

Отметим, что в 2016 году ВВП Беларуси составлял 47,4 млрд долларов. В 2017 году Всемирный банк прогнозирует его рост на 1,8%, а в 2018-м на 2,1%.