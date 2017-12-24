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Ученые советуют убегать от старости и болезни Паркинсона

25.12.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек — Sputnik. Физические нагрузки являются отличной профилактикой от "старческих" нейродегенеративных заболеваний, например, от болезни Паркинсона, информация об этом появилась на портале MedicalXpress.

Ученые советуют убегать от старости и болезни Паркинсона
© Sputnik/ Виталий Белоусов
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Ученые из Университета Колорадо провели исследование, которое подтвердило ранее озвученную теорию о том, что физические упражнения помогают в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями у пожилых людей. Согласно результатам исследования, занятия бегом помогают избежать накопления в нервных тканях белка альфа-синуклеина, избыток которого ведет к развитию болезни Паркинсона.

Такой вывод ученым позволили сделать эксперименты, проведенные ими на мышах, которые в старости также, как и люди, склонны к проявлению болезни Паркинсона. В клетках подопытных были установлены беговые колеса. Исследователи заметили, что всего через 3 месяца симптомы заболевание исчезли. Оказывается, у физически активных мышей в клетках начал вырабатываться белок DJ-1, предотвращающий скопление вредного белка и развитие болезни Паркинсона. 

При болезни Паркинсона клетки мозга, которые производят нейромедиатор дофамин, отмирают, из-за его дефицита у человека появляются проблемы с координацией и с контролем над движениями.

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Теги: Минск
 
 
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Бег может стать отличной профилактикой развития болезни Паркинсона, поскольку движение не позволяет накопится в нервных тканях белку альфа-синуклеину, который...

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