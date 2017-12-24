«Деревня будущего»… При этих словах представляются домики с солнечными батареями на крышах, ступенчатые грядки в огороде, во дворах — ветряки и электромобили. Не лишней будет надземная транспортная система, с комфортом доставляющая сельчан и туристов из одной деревни в другую. Даже такие фантазии оказываются не слишком смелыми в сравнении с реальными планами государства, пишет «Вечерний Брест».

Институт «БелНИИПградостроительства» (Минск) разработал типовой проект развития сельской местности Беларуси под общим названием «Деревня будущего». В отличие от своих коллег в других регионах, специалисты Комитета по архитектуре и строительству Брестской области совместно с ОАО «Брестжилпроект» определили доминантой в концепции развития села создание экологической среды. Проект наших архитекторов получил название «ЭКА-ВЁСКА». «Эко» — приставка, широко применяемая на Западе при осмыслении «идеологии» территорий. В одной только Швеции за последние годы созданы около 1000 кластеров, подобных нашей «ЭКА-ВЁСЦЫ».

Суть проекта «Деревня будущего» — обеспечить занятость и создать инфраструктуру городской жизни, сохраняя деревенский уклад и традиции. Важный акцент — на доступность деревни будущего к близлежащим крупным городам. Созданный брестскими специалистами проект-концепция предусматривает формирование кластера с центром в агрогородке Остромечево. «ЭКА-ВЁСКА» Брестчины предполагает объединить в единый комплекс несколько деревень: Остромечево, Кошилово, Заполье, Мотыкалы, Щитники, Малые Щитники, Лыщицы, Новые Лыщицы.

Формирующийся кластер ожидает комплексная застройка свободных от пахоты земель, развитие и строительство социально-культурно-бытовой зоны, инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий и т.д.

Очаровательная деталь: каждая зона в «ЭКА-ВЁСЦЫ» получает название: социальная и культурно-бытовая — «Жыццё», квартал ремесленников — «Душа», две зоны индивидуальной застройки «Сям'я» и «Вясна», парковая — «Зямля», лесная — «Чысцiня».

Жилые зоны «ЭКА-ВЁСКI» будут развиваться в 3 кварталах: «Южный» и «Северный» кварталы с индивидуальной застройкой и «Квартал ремесленников» общей площадью 18,3 га с выделением участков по 25 соток. Задумано, что прямо на своих обширных участках ремесленники организуют производство товаров и услуг, обустроят павильоны и открытые торговые места со «всякой всячиной», сувенирные лавки и все, на что хватит фантазии. В этой же зоне будут созданы музей народных ремесел, кафе и рестораны с экологически чистой продукцией.

Формируя новую среду, «ЭКА-ВЁСКА» не вносит ничего чужеродного. Все идеи получают развитие на том богатом потенциале, который имеет экспериментальная территория в настоящий момент. Если речь идет о конных упряжках, их обеспечит Остромечевская конноспортивная школа. Необходима экологически чистая продукция? Поставит ОАО «Остромечево». Развивать парковую зону с инфраструктурой, в том числе ресторанами с открытыми террасами, детскими кафе можно с опорой на традиции. На территории будущего кластера сохранилась липовая аллея, которая осталась свидетелем шикарного парка шляхетского рода Лыщинских.

Существующий ландшафт «подсказывает» решение проблемы восполнения энергии. Недалеко от агрогородка Остромечево находится наивысшая точка Брестского района. Установка там одного или двух ветряков позволит не только вырабатывать энергию для Остромечево, но и продавать ее.

Транспортная составляющая — ключевой вопрос в образовании кластера. С одной стороны, она должна стать связующим звеном с ближними городами — Брестом, Жабинкой, Каменцем, Высоким. Второе — без создания прямых связей между деревнями внутри «ЭКА-ВЁСКI» нельзя рассматривать территорию как целостный кластер. Только объединившись, все деревни «ЭКА-ВЁСКI» могут равноценно развиваться и как экономическая единица, и как современный туристический объект. Возможно, турист с удовольствием остановится в агроусадьбе самой дальней, «неперспективной» деревни — с нетронутыми лугами, озером и лесом. А потом махнет в областной центр, чтобы побывать в театре или ночном клубе.

— Для реализации концепции первой «Деревни будущего» в следующем году будет разрабатываться генеральный план Остромечево, — говорит главный архитектор области Александр Жарков, — дальше — поэтапная реализация намеченных генеральным планом мероприятий.

Мир стремительно урбанизируется. И возможно, уже через десять лет просто пробежаться по росе или походить по цветущему лугу станет для человека редким и малодоступным удовольствием. Проект «ЭКА-ВЁСКА» позволяет осуществить самые сокровенные мечты — иметь высокооплачиваемую работу, пусть даже на большом расстоянии от дома, при этом жить в экологически чистом, душевном месте.