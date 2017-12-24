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Микульчик: традиционная белорусская кутья способствует омоложению

25.12.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Блюда традиционной белорусской кухни, в том числе, и праздничные, обладают многими полезными свойствами, о которых порой даже не догадываются современные белорусы. Яркий пример — традиционная кутья, с которой всегда начиналось застолье, сказала эксперт белорусской кухни Елена Микульчик.

Микульчик: традиционная белорусская кутья способствует омоложению
© Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН
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"На самом деле, белорусская кутья — это перловка, и традиционно перловка готовится очень долго. Она замачивается на 12 часов, и потом еще несколько часов готовится в печке. Это блюдо способствует выработке коллагена, то есть если постоянно употреблять кутью, то это эффект омоложения. Традиционная кутья — это символ бесконечности бытия", — рассказала Микульчик.

В завершение застолья традиционно подавался овсяный кисель. Наши предки пили его, в том числе, и для того, чтобы нейтрализовать все последствия праздничного застолья для организма.

"Овсяный кисель — это единственный продукт славянской кухни, признанный официальной медициной как средство лечения и профилактики многих заболеваний, он способствует улучшению иммунитета, укреплению здоровья и самое главное — похудению", — сказала шеф-повар.

Комментарий шеф-повара, эксперта белорусской кухни, историка кулинарии Елены Микульчик слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Предки современных белорусов были очень мудрыми — все праздничное застолье было выстроено так, чтобы не навредить организму, рассказала шеф-повар, эксперт...

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