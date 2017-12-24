Микульчик: традиционная белорусская кутья способствует омоложению /

Блюда традиционной белорусской кухни, в том числе, и праздничные, обладают многими полезными свойствами, о которых порой даже не догадываются современные белорусы. Яркий пример — традиционная кутья, с которой всегда начиналось застолье, сказала эксперт белорусской кухни Елена Микульчик.



© Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН Митрополит Павел и митрополит Кондрусевич о традициях Рождества

"На самом деле, белорусская кутья — это перловка, и традиционно перловка готовится очень долго. Она замачивается на 12 часов, и потом еще несколько часов готовится в печке. Это блюдо способствует выработке коллагена, то есть если постоянно употреблять кутью, то это эффект омоложения. Традиционная кутья — это символ бесконечности бытия", — рассказала Микульчик.

В завершение застолья традиционно подавался овсяный кисель. Наши предки пили его, в том числе, и для того, чтобы нейтрализовать все последствия праздничного застолья для организма.

"Овсяный кисель — это единственный продукт славянской кухни, признанный официальной медициной как средство лечения и профилактики многих заболеваний, он способствует улучшению иммунитета, укреплению здоровья и самое главное — похудению", — сказала шеф-повар.

Комментарий шеф-повара, эксперта белорусской кухни, историка кулинарии Елены Микульчик слушайте на радио Sputnik Беларусь.