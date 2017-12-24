В Гродно автомобилистам вместо 95-го заливали дизель на АЗС. Пострадали десятки авто

На АЗС в Гродно автомобилистам вместо 95-го бензина пару часов заливали дизель. Инцидент произошел 23 декабря на АЗС № 68 «Белоруснефть». По какой причине произошло смешение 95-го бензина с дизтопливом, пока неизвестно. Одни машины заглохли в паре метрах от АЗС, другие успели отъехать, но заглохли на трассе, пишет «Newgrodno». AUTO.TUT.BY подтвердили факт в «Белоруснефти».

Жительница Гродно Наталья оказалась в числе пострадавших. Днем 23 декабря она заправила свой Subaru Impreza на этой АЗС.

— Я приехала на заправку в 14.50. Заправилась, отъехала метров 100 от заправки и поняла, что с машиной что-то не так. Недалеко от заправки находится автостоянка. Я доехала туда с трудом — машина дергалась, дребезжала, а когда на стоянке я заглушила машину, то завести вновь ее я не смогла, — рассказала Наталья.

Девушка предположила, что дело в топливе, ведь до АЗС машина ехала без проблем, и решила вернуться на заправку, чтобы уточнить, была ли это ошибка сотрудников, и возможно они перепутали топливо. Там ей сказали, что все в порядке, никто не обращался с жалобами подобного рода, ни до, ни после «все действия были произведены правильно. Вы поставили 95 „пистолет“, мы вам залили бензин».

Машину Наталья оставила у автосервиса, который находится неподалеку.

— Вечером мужу позвонили из ГАИ и подтвердили, что сотрудники заправки перепутали цистерны и вместо 95 бензина мне залили дизтопливо. Посоветовали обратиться на заправку для дальнейших разбирательств, так как не мы одни оказались в списке пострадавших, — возмущается Наталья.

На заправке всем автовладельцам, в бензобаки которых попала солярка вместо бензина, сказали, что компенсируют ущерб после диагностики на СТО рядом с ОАО «Гродненский Мясокомбинат» — здесь организовали диагностику автомобилей, в баки которых вместо бензина попал дизель.

— Показали список пострадавших авто, которых на тот момент оказалось 27! И рекомендовали вызвать эвакуатор и отправить автомобиль на сервис, где произведут полный слив топлива и прочистку бака, — продолжает рассказывать Наталья. — Удивило, что пострадавшим автовладельцам сотрудники «Белнефтехим» рекомендовали указать в обращении на автосервис" «Некачественный вид топлива».

Когда девушка привезла машину на указанную СТО, там уже собралась очередь. Но диагностику и очистку системы проводили всего за сорок минут, поэтому девушка решила поехать на другое СТО.

«Newgrodno» связался с еще одним клиентом АЗС, в чью машину также попал дизель вместо бензина.

— Мне на заправке предложили вызвать эвакуатор и ехать на СТО к «Мясокомбинату», куда отправляли все пострадавшие в тот день машины. Оплатить все предлагали самому, а потом с чеками обращаться за компенсацией. Прочистка топливной системы на этом СТО длилась не больше 40 минут, причем все без документов и должного оформления. Я развернулся и уехал на другую станцию диагностики. Руководство заправки устно извинилось за причиненные проблемы. Но этот моральный ущерб: потерянные деньги, время, нервы и «последствия» работы двигателя на таком «коктейле» никто, по всей видимости, компенсировать, как я понял, никто не собирается, — возмущен молодой человек.

В ПО «Белоруснефть» AUTO.TUT.BY подтвердили инцидент.

— По какой причине это произошло, мы разбираемся. Остальные комментарии будут позже.