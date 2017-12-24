Волейболистки «Минчанки» второй год подряд завоевали Кубок Беларуси. В финальном матче столичная команда была сильнее мозырской «Жемчужины Полесья» — 3:0 (25:13, 26:24, 25:17), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: ВК «Минск»

Решающая игра прошла в брестском спорткомплексе «Виктория». Подопечным Виктора Гончарова понадобились три партии, чтобы доказать свое преимущество над соперниками из Гомельской области.

Для «Минчанки» титул победителя Кубка второй подряд.

Ранее минская команда долгое время не могла победить в финале. С 2008 по 2012 год почетным трофеем владел барановичский «Атлант», ныне не выступающий в дивизионе «А», в 2013-м титул завоевал гродненский «Неман», в 2014 и 2015 годах в Кубке побеждали волейболистки брестского «Прибужья».

Третье место в турнире 2017 года заняла команда «Прибужье». Хозяева площадки обыграли гродненский «Коммунальник-ГрГУ» — 3:1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:8).

Обладателем Кубка Беларуси среди мужских команд в 2017 году стал минский «Строитель», который не проигрывает в борьбе за почетный трофей восемь лет подряд.