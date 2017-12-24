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В Москве автобус въехал в толпу людей. Есть погибшие
Рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции «Славянский бульвар» на западе Москвы, сообщает "Интерфакс".
По предварительным данным, погибли четыре человека, 15 получили ранения. Обэтом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции «Славянский бульвар» на западе Москвы, сообщает "Интерфакс".
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