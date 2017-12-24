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Гидрометцентр: теплая погода сохранится до Нового года

25.12.2017 15:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Беларуси после Рождества сохранится теплая пасмурная погода, с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Гидрометцентр: теплая погода сохранится до Нового года
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Рождественская оттепель: до 7 градусов тепла будет 26 декабря в Беларуси

В целом по стране температура ожидается около 7 градусов выше ноля.Так будет не только в среду, 26 декабря, но и на Новый год. Правда, по ночам столбик термометра будет опускаться, но редко ниже 3 градусов мороза в целом по стране.

"Это связано с тем, что очень активно и быстро идут циклоны, которые образовываются над Гольфстримом. Со скоростью более 100 км/ч они идут над Атлантикой, хотя и немного замедляются при подходе к Европе и нашей территории. Но идут они один за другим. Для того, чтобы у нас наступила приличная зима, нужно вторжение холодного воздуха с Баренцева, а лучше с Карского морей. А этого пока не происходит", — рассказал Лазутин. 

По северо-западу республики ночью возможен дождь и мокрый снег, в некоторых местах — слабый гололед, на отдельных участках автодорог — гололедица.

В Новый год также не приходится ожидать низких температур, столбик термометра если и опустится ниже ноля, то очень незначительно. Синоптики считают, что настоящей зимы нам придется подождать до православного Рождества.

Комментарий дежурного синоптика Гидрометцентра Александра Лазутина слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Дежурный синоптик Гидрометцентра Александр Лазутин рассказал радио Sputnik Беларусь о том, что в Беларуси теплая погода сохранится вплоть до Нового года, а также...

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