Вратарь бразильского клуба «Шапекоэнсе» Джексон Фольман, выживший после авиакатастрофы, забил мяч протезом ноги в благотворительном матче. Видео было опубликовано на странице Seleção Brasileira в Twitter .

This is amazing. Jackson Follman, the goalkeeper who lost his right leg in the Chapecoense airplane crash scored in a charity match in Brazil. pic.twitter.com/y0KtLCUD1O — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 24 декабря 2017 г.

В воскресенье, 24 декабря, он выступил в качестве полевого игрока в товарищеской встрече и отметился голом на 63-й минуте. После его результативного удара счет стал 4:3 в пользу команды друзей Карилле, за которую играл Джексон Фольман .

16 ноября Джексон Фольман провел первую тренировку с мячом после авиакатастрофы. Игроку из-за полученных травм ампутировали ногу, теперь он использует протез.

28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба «Шапекоэнсе», летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ» разбился на территории Колумбии . В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое — игроки «Шапекоэнсе». Помимо Фольмана спастись удалось Алану Рушелу и Хелио Сампьеру Нето.