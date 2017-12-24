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Выживший в авиакатастрофе футболист "Шапекоэнсе" забил мяч протезом

25.12.2017 15:59 — Разное | Tut.by  
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Вратарь бразильского клуба «Шапекоэнсе» Джексон Фольман, выживший после авиакатастрофы, забил мяч протезом ноги в благотворительном матче. Видео было опубликовано на странице Seleção Brasileira в Twitter.

В воскресенье, 24 декабря, он выступил в качестве полевого игрока в товарищеской встрече и отметился голом на 63-й минуте. После его результативного удара счет стал 4:3 в пользу команды друзей Карилле, за которую играл Джексон Фольман.

16 ноября Джексон Фольман провел первую тренировку с мячом после авиакатастрофы. Игроку из-за полученных травм ампутировали ногу, теперь он использует протез.

28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба «Шапекоэнсе», летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ» разбился на территории Колумбии. В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое — игроки «Шапекоэнсе». Помимо Фольмана спастись удалось Алану Рушелу и Хелио Сампьеру Нето.

 
 
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Вратарь бразильского клуба "Шапекоэнсе" Джексон Фольман, выживший после авиакатастрофы, забил мяч протезом ноги в благотворительном матче.

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