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Выживший в авиакатастрофе футболист "Шапекоэнсе" забил мяч протезом
Вратарь бразильского клуба «Шапекоэнсе» Джексон Фольман, выживший после авиакатастрофы, забил мяч протезом ноги в благотворительном матче. Видео было опубликовано на странице Seleção Brasileira в
В воскресенье, 24 декабря, он выступил в качестве полевого игрока в товарищеской встрече и отметился голом на 63-й минуте. После его результативного удара счет стал 4:3 в пользу команды друзей Карилле, за которую играл
16 ноября Джексон Фольман провел первую тренировку с мячом после авиакатастрофы. Игроку из-за полученных травм ампутировали ногу, теперь он использует протез.
28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба «Шапекоэнсе», летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ»
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Вратарь бразильского клуба "Шапекоэнсе" Джексон Фольман, выживший после авиакатастрофы, забил мяч протезом ноги в благотворительном матче.
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