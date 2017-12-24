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Котович: "Каляды" объединяют Рождество, Новый год и Крещение

25.12.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Культуролог Оксана Котович в эфире телеканала РТР-Беларусь рассказала о том, как великим древнеримским полководцем Юлием Цезарем был введен "юлианский календарь", позже в результате реформы Папы Григория XIII появился "григорианский календарь". После чего в 1918 году решение об очередной "календарной" реформе принимал Владимир Ильич Ленин.

Котович: "Каляды" объединяют Рождество, Новый год и Крещение
© Фото: телеканал СТВ
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"Страны за границей живут на одном календаре, а те страны, которые мы потом назовем Советским Союзом, живут на другом календаре. Ни торговать, ни общаться, ни вести политику невозможно. И тогда Ленин проводит еще одну реформу и переводит страну, которая на какое-то время отказалась от религии, на тот самый "григорианский", или как сейчас говорят "государственный стиль". И 25 декабря снова вернулось",- сказала Котович.

Что касается народных верований, то первый день "Каляд" с древних времен был приурочен ко дню зимнего солнцестояния. В ночь с 24 на 25 декабря происходит  так называемый переворот и зарождение нового года. 

Котович: "Каляды" объединяют Рождество, Новый год и Крещение
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Разница между католическим и православным календарем сегодня составляет 13 дней. И так сложилось, что у католиков "Каляды" начинаются с 24-го на 25-е декабря и продолжаются 14 дней. А у православных "Каляды "начинаются с 6-го на 7-е января, и тоже продолжаются 14 дней", — сказала Котович.

"Каляды" имеют три знаковых дня — первую, вторую и третью кутью. В первую кутью празднуется Рождество Христово, как у католиков, что у православных. На вторую кутью празднуется Новый год, у православных это Старый Новый год. И заканчиваются "Каляды" третьей кутьей, это Крещение Господне. Так языческая или народная традиция соединилась с христианской традицией независимо от конфессии, резюмировала культуролог.

 
 
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Культуролог Оксана Котович объяснила, как на протяжении истории народная традиция празднования "Каляд" и встречи Нового года переплелась с христианской традицией...

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