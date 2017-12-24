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Опубликовано видео с места ДТП в Москве, где автобус влетел в переход

25.12.2017 16:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ДТП произошло в понедельник днем: автобус вылетел на тротуар, а затем въехал на ступени подземного перехода, где находились люди.

По предварительной информации, в аварии получили ранения девять человек и четверо погибли.

В настоящее время полиция работает на месте ДТП, там же побывал мэр Москвы Сергей Собянин, который уже распорядился проверить весь автопарк российской столицы.

 
 
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Очевидцы опубликовали видео с места ДТП на Можайском шоссе Москвы, где рейсовый автобус въехал в подземный переход. Смотрите кадры, снятые в первые минуты после...

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