Опубликовано видео с места ДТП в Москве, где автобус влетел в переход

ДТП произошло в понедельник днем: автобус вылетел на тротуар, а затем въехал на ступени подземного перехода, где находились люди.

По предварительной информации, в аварии получили ранения девять человек и четверо погибли.

В настоящее время полиция работает на месте ДТП, там же побывал мэр Москвы Сергей Собянин, который уже распорядился проверить весь автопарк российской столицы.