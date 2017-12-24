Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч выездного турне в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане уже набрали пять очков и сыграют в понедельник в Челябинске против «Трактора».

За 12 матчей до завершения регулярного сезона «зубры» отстают от зоны плей-офф на шесть очков. «Трактор», в свою очередь, после неудачного старта вошел в первую восьмерку, но пока не закрепился в ней, опережая идущий на девятом месте «Амур» лишь на два очка.

Отметим, что за «Трактор» успешно выступают два бывших хоккеиста минского «Динамо» — Пол Щехура и Ник Бэйлен.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.