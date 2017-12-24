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Обида дня: артисты народного хора спели для пустой площади в Гродно

25.12.2017 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Концерт состоялся в областном центре накануне, однако на него никто из жителей не пришел.

Однако несмотря на это и на плохую погоду, как сообщает ресурс Hrodna Life, артисты хора исполнили все песни, а после этого поклонились пустой площади.

 
 
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Зрители не пришли на концерт Народного хора Гродненского музыкального колледжа в центре Гродно. Смотрите на видео, как артисты исполняли песни для пустой площади.

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