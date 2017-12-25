ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Матылицкая: смысл многих "калядных" обрядов — это защита от злых духов

25.12.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Для предков современных белорусов "Каляды" были главным зимним праздником, связанным  с днем зимнего солнцестояния и символизирующим начало нового года — и солнечного, и сельскохозяйственного. Многие традиции празднования существенно изменились с  течением времени, но у каждой есть свое объяснение.

Матылицкая: смысл многих "калядных" обрядов — это защита от злых духов
© Sputnik/ Виктор Толочко
Коляды на Полесье: кутья, гулянья и гадания
20

Например, известно, что в древности во время празднования по домам ходили "калядовщики". До наших дней сохранилась традиция, когда они переодевались в вывернутые наизнанку тулупы, надевали маски животных, водили с собой "козу".

"Происхождение обряда "калядования" уходит корнями в глубокую древность. Смысл обряда когда-то заключался в защите от злых духов. К приходу ряженых хозяева относились очень серьезно, старались их щедро одарить и с удовольствием принимали все пожелания. Гости складывали дары в мешок и отправлялись к следующему дому", — рассказала Матылицкая.

Кроме того, еще с древних времен было известно, что "Каляды" — лучшее время для гаданий. Собеседница Sputnik рассказала о наиболее интересных примерах колядных гаданий, вспомнила традиционные рождественские блюда, а также перечислила несколько табу, которые с древних времен связаны с колядным периодом.

Подробнее о древних колядных традициях белорусов слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 143
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фольклорист и певица, старший преподаватель кафедры этнологии и фольклора БГУКИ Наталья Матылицкая рассказала радио Sputnik Беларусь, какие древние обряды...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Обида дня: артисты народного хора спели для пустой площади в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика