Для предков современных белорусов "Каляды" были главным зимним праздником, связанным с днем зимнего солнцестояния и символизирующим начало нового года — и солнечного, и сельскохозяйственного. Многие традиции празднования существенно изменились с течением времени, но у каждой есть свое объяснение.



© Sputnik/ Виктор Толочко Коляды на Полесье: кутья, гулянья и гадания 20

Например, известно, что в древности во время празднования по домам ходили "калядовщики". До наших дней сохранилась традиция, когда они переодевались в вывернутые наизнанку тулупы, надевали маски животных, водили с собой "козу".

"Происхождение обряда "калядования" уходит корнями в глубокую древность. Смысл обряда когда-то заключался в защите от злых духов. К приходу ряженых хозяева относились очень серьезно, старались их щедро одарить и с удовольствием принимали все пожелания. Гости складывали дары в мешок и отправлялись к следующему дому", — рассказала Матылицкая.

Кроме того, еще с древних времен было известно, что "Каляды" — лучшее время для гаданий. Собеседница Sputnik рассказала о наиболее интересных примерах колядных гаданий, вспомнила традиционные рождественские блюда, а также перечислила несколько табу, которые с древних времен связаны с колядным периодом.

Подробнее о древних колядных традициях белорусов слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.