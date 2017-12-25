ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более половины жителей Смоленщины назвали белорусские продукты качественнее российских

25.12.2017 18:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Более половины жителей Смоленщины назвали белорусские продукты качественнее российских

47,95% участников опроса в Смоленской области на вопрос о превалировании качества белорусских продуктов над российскими выбрали ответ «скорее да», а 13,93% ответили однозначно «да».

В Смоленской торгово-промышленной палате прошел международный круглый стол «Общий потребительский рынок как фактор развития российско-белорусского приграничья». 

В рамках первой части мероприятия организаторы круглого стола осветили аспекты социологического исследования, посвящённого выявлению степени связанности потребительских рынков Смоленской Витебской и Могилёвской областей, передает rus-bel.online.

Эксперт ассоциации «Агентство интеграционных инициатив» Антон Кузавко рассказал, что смоляне редко посещают соседнюю республику. 47,14% делают это один раз в несколько лет, а 20, 59% жителей и вовсе не были там ни разу. Почти 40% опрошенных отправляются в Беларусь исключительно для того, чтобы навестить родственников. Помимо этого, целями посещения являются также туризм и развлечения, а приобретение продуктов питания лишь сопутствует основной цели поездки. Также устойчиво наблюдается рост интереса смолян к белорусским медицинским услугам, особенно стоматологическим.

Жители Витебской и Могилевской областей посещают приграничное государство ещё реже, чем смоляне. 34, 98% респондентов делают это не чаще одного раза в несколько лет. Белорусы в большинстве своём (44,2%) также приезжают с целью посещения родственников, а приобретение товаров носит сопутствующий характер.

Эксперты отметили, что среди мотивов респондентов, часто посещающих приграничные регионы, велика доля деловых поездок. А вот туристический потенциал регионов остаётся неиспользованным. Респонденты считают, что это обусловлено недостатком значимых мероприятий развлекательного характера.

В ходе исследования было доказано, что смоляне считают продукцию белорусского производства более качественной (47,95% выбрали ответ «скорее да», а 13,93% ответили однозначно «да»). Аналогичного мнения придерживаются и респонденты из Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 146
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
47,95% участников опроса в Смоленской области на вопрос о превалировании качества белорусских продуктов над российскими выбрали ответ «скорее да», а 13,93% ответили...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Мозырем водитель маршрутки уснул за рулем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика