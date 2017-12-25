Более половины жителей Смоленщины назвали белорусские продукты качественнее российских





47,95% участников опроса в Смоленской области на вопрос о превалировании качества белорусских продуктов над российскими выбрали ответ «скорее да», а 13,93% ответили однозначно «да».

В Смоленской торгово-промышленной палате прошел международный круглый стол «Общий потребительский рынок как фактор развития российско-белорусского приграничья».

В рамках первой части мероприятия организаторы круглого стола осветили аспекты социологического исследования, посвящённого выявлению степени связанности потребительских рынков Смоленской Витебской и Могилёвской областей, передает rus-bel.online .

Эксперт ассоциации «Агентство интеграционных инициатив» Антон Кузавко рассказал, что смоляне редко посещают соседнюю республику. 47,14% делают это один раз в несколько лет, а 20, 59% жителей и вовсе не были там ни разу. Почти 40% опрошенных отправляются в Беларусь исключительно для того, чтобы навестить родственников. Помимо этого, целями посещения являются также туризм и развлечения, а приобретение продуктов питания лишь сопутствует основной цели поездки. Также устойчиво наблюдается рост интереса смолян к белорусским медицинским услугам, особенно стоматологическим.

Жители Витебской и Могилевской областей посещают приграничное государство ещё реже, чем смоляне. 34, 98% респондентов делают это не чаще одного раза в несколько лет. Белорусы в большинстве своём (44,2%) также приезжают с целью посещения родственников, а приобретение товаров носит сопутствующий характер.

Эксперты отметили, что среди мотивов респондентов, часто посещающих приграничные регионы, велика доля деловых поездок. А вот туристический потенциал регионов остаётся неиспользованным. Респонденты считают, что это обусловлено недостатком значимых мероприятий развлекательного характера.

В ходе исследования было доказано, что смоляне считают продукцию белорусского производства более качественной (47,95% выбрали ответ «скорее да», а 13,93% ответили однозначно «да»). Аналогичного мнения придерживаются и респонденты из Беларуси.