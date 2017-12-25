|
Под Мозырем водитель маршрутки уснул за рулем
Под Мозырем водитель маршрутки уснул за рулем и съехал в кювет. В аварии легкие травмы получила пассажирка. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил читатель Павел.
Авария произошла днем, 25 декабря. По предварительной информации, водитель маршрутки уснул за рулем. Автомобиль потерял управление. В аварии никто не пострадал, одна пассажирка получила легкие травмы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
|
Архив (Разное)
Комментарии