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Под Мозырем водитель маршрутки уснул за рулем

25.12.2017 18:12 — Разное | Tut.by  
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Под Мозырем водитель маршрутки уснул за рулем и съехал в кювет. В аварии легкие травмы получила пассажирка. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил читатель Павел.


Фото читателя

Авария произошла днем, 25 декабря. По предварительной информации, водитель маршрутки уснул за рулем. Автомобиль потерял управление. В аварии никто не пострадал, одна пассажирка получила легкие травмы.


Фото читателя
 
 
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