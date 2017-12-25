Дударев: творчество Бориса Герлована полно любви

Дударев: в творчестве Бориса Герлована полно любви /

Борис Герлован, Заслуженный деятель искусств, народный художник Беларуси, профессор Белорусского Академии искусств, празднует сегодня 25 декабря свой юбилей – 80 лет со дня рождения. Радио Sputnik Беларусь обратилась к драматургу Алексея Дудареву за поздравлениями в адрес юбиляра. Ведь на сцене Национального академического театра имени Я. Купалы пьесы Дударева чаще всего идут в сценическом решении Герлована.

"Мне посчастливилось с ним работать, и не один раз. Он понимает и режиссера отлично, и дилетанта – это я говорю о себе. Он просто слышит. У него много учеников, с ними мне тоже посчастливилось работать, я хочу сказать, что в них присутствует его отпечаток. У Бориса Федосеевича полно любви, хочу, чтобы она никогда его не оставила, и поздравляю с замечательным юбилеем ", – сказал Дударев.

Герлован родился в Кировоградской области Украины в 1937 году. Начинал свой творческий путь в Белорусском республиканском театре юного зрителя. Еще студентом театрально-художественного института пришел в театр имени Я.Купалы, где работает до сих пор. С 1976 года стал главным художником театра. С 1991 года преподает курс сценографии в Академии искусств.

Только на сцене Купаловского театра он оформил свыше 70 спектаклей. Он автор сценографии спектаклей в других театрах Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья, лауреат многих международных театральных фестивалей. Борис Федосеевич в 2004 году стал лауреатом специальной премии президента за вклад в воспитание творческой молодежи. Сегодня его поздравил с юбилеем Александр Лукашенко. Редакция Sputnik Беларусь присоединяется к поздравлениям в адрес знаменитого деятеля искусств.

Разговор с драматургом Алексеем Дударевым слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.