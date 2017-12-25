ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский бизнес стал более оптимистично воспринимать условия жизнедеятельности

25.12.2017 20:28 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусский бизнес стал более оптимистично воспринимать условия жизнедеятельности

Однако существенных изменений в законодательстве, которые повлияли бы на условия ведения бизнеса в Беларуси во второй половине 2016 года и начале 2017 года не произошло.

Об этом говорится в работе "Влияние внешней среды на развитие малого и среднего бизнеса Беларуси", подготовленной экспертами Исследовательского центра ИПМ  Глебом Шимановичем и Екатериной Алексетович.

Как отмечается в работе, результаты опроса показывают улучшение оценок условия ведения бизнеса относительно предыдущих лет. Представители малых и средних предприятий стали реже отвечать, что внешняя среда осложняет им ведение предпринимательской деятельности, и чаще считать ее влияние нейтральным. Более того, представители малого и среднего бизнеса стали лучше оценивать усилия правительства по обеспечению благоприятных условий ведения бизнеса. 

Снижение доли негативных оценок изменений в бизнес среде произошло во всех типах предприятий сектора малого и среднего предпринимательства, выделяемых по численности занятых. а также во всех секторах экономики. 

"Единственной проблемой, с решением которой участники опроса не видят улучшений, является обеспечение равных условий ведения бизнеса и развития добросовестной конкуренции субъектов хозяйствования независимо от формы собственности. Частный сектор по-прежнему остро ощущает проблему неравной конкуренции между крупными государственными предприятиями и малым и средним частным бизнесом, в особенности из-за предвзятого отношения контролирующих органов", - говорится в исследовании.

Как считают экономисты, более оптимистичному восприятию условий ведения бизнеса во многом способствовало улучшение макроэкономической ситуации в Беларуси. 

 
 
Ссылка на источник 135
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако существенных изменений в законодательстве, которые повлияли бы на условия ведения бизнеса в Беларуси во второй половине 2016 года и начале 2017 года не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дударев: творчество Бориса Герлована полно любви
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика