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Белорусский бизнес стал более оптимистично воспринимать условия жизнедеятельности
25.12.2017 20:28 — Разное | Ежедневник
Однако существенных изменений в законодательстве, которые повлияли бы на условия ведения бизнеса в Беларуси во второй половине 2016 года и начале 2017 года не произошло.
Об этом говорится в работе "Влияние внешней среды на развитие малого и среднего бизнеса Беларуси", подготовленной экспертами Исследовательского центра ИПМ Глебом Шимановичем и Екатериной Алексетович.
Как отмечается в работе, результаты опроса показывают улучшение оценок условия ведения бизнеса относительно предыдущих лет. Представители малых и средних предприятий стали реже отвечать, что внешняя среда осложняет им ведение предпринимательской деятельности, и чаще считать ее влияние нейтральным. Более того, представители малого и среднего бизнеса стали лучше оценивать усилия правительства по обеспечению благоприятных условий ведения бизнеса.
Снижение доли негативных оценок изменений в бизнес среде произошло во всех типах предприятий сектора малого и среднего предпринимательства, выделяемых по численности занятых. а также во всех секторах экономики.
"Единственной проблемой, с решением которой участники опроса не видят улучшений, является обеспечение равных условий ведения бизнеса и развития добросовестной конкуренции субъектов хозяйствования независимо от формы собственности. Частный сектор по-прежнему остро ощущает проблему неравной конкуренции между крупными государственными предприятиями и малым и средним частным бизнесом, в особенности из-за предвзятого отношения контролирующих органов", - говорится в исследовании.
Как считают экономисты, более оптимистичному восприятию условий ведения бизнеса во многом способствовало улучшение макроэкономической ситуации в Беларуси.
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Однако существенных изменений в законодательстве, которые повлияли бы на условия ведения бизнеса в Беларуси во второй половине 2016 года и начале 2017 года не...
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