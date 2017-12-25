Белорусский бизнес стал более оптимистично воспринимать условия жизнедеятельности





Однако существенных изменений в законодательстве, которые повлияли бы на условия ведения бизнеса в Беларуси во второй половине 2016 года и начале 2017 года не произошло.

Об этом говорится в работе "Влияние внешней среды на развитие малого и среднего бизнеса Беларуси", подготовленной экспертами Исследовательского центра ИПМ Глебом Шимановичем и Екатериной Алексетович.

Как отмечается в работе, результаты опроса показывают улучшение оценок условия ведения бизнеса относительно предыдущих лет. Представители малых и средних предприятий стали реже отвечать, что внешняя среда осложняет им ведение предпринимательской деятельности, и чаще считать ее влияние нейтральным. Более того, представители малого и среднего бизнеса стали лучше оценивать усилия правительства по обеспечению благоприятных условий ведения бизнеса.

Снижение доли негативных оценок изменений в бизнес среде произошло во всех типах предприятий сектора малого и среднего предпринимательства, выделяемых по численности занятых. а также во всех секторах экономики.

"Единственной проблемой, с решением которой участники опроса не видят улучшений, является обеспечение равных условий ведения бизнеса и развития добросовестной конкуренции субъектов хозяйствования независимо от формы собственности. Частный сектор по-прежнему остро ощущает проблему неравной конкуренции между крупными государственными предприятиями и малым и средним частным бизнесом, в особенности из-за предвзятого отношения контролирующих органов", - говорится в исследовании.

Как считают экономисты, более оптимистичному восприятию условий ведения бизнеса во многом способствовало улучшение макроэкономической ситуации в Беларуси.