Мутко приостановил выполнение функций главы РФС и пожалуется в CAS на МОК

Президент Российского футбольного Союза Виталий Мутко приостановил выполнение своих обязанностей. Об этом он объявил на заседании исполкома РФС, сообщает «Спорт-Экспресс» .



Виталий Мутко. Фото: Reuters

Временно исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев. Ранее Алаев занимал пост генерального директора РФС.

Как отмечает Sports.ru со ссылкой на еженедельник «Футбол», на посту гендиректора РФС Алаев «вправе решать какие-то текущие вопросы, но минимум раз в неделю обязан появляться у Виталия Мутко на доклад».

Между тем в ходе встречи отмечалось, что Мутко уйдет с поста лишь на полгода и сохранит свой пост. Вероятно, он вернется к исполнению своих обязанностей главы РФС после чемпионата мира, который летом 2018 года примет Россия.

Несколько дней назад «Коммерсант» и «Фонтанка» сообщали , что российский футбол испытывает давление со стороны международных структур из-за допингового скандала, ответственность за который, как считают в Международном олимпийском комитете (МОК), несет Виталий Мутко. По данным источников этих СМИ, сменить руководителя РФС настойчиво рекомендуют в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Утверждалось также, что с Виталия Мутко снимут все связанные со спортом полномочия. Изменения связаны с отказом ФИФА сотрудничать с Мутко.

По данным телеграм-канала «Мутко против» , в «список Родченкова» попали 34 футболиста, в том числе Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Широков, Глушаков, Кокорин, Файзулин, Кержаков и другие игроки сборной России на ЧМ-2014.

В декабре сборная России была отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане из-за скандала с махинациями с допинг-пробами. Вынося этот вердикт, МОК также пожизненно отстранил Мутко от всех мероприятий под эгидой организации.

Но Виталий Мутко не хочет мириться с этим наказанием и уже заявил, что оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) пожизненное отстранение от Олимпийских игр.

Нынешний вице-премьер России Виталий Мутко занимал пост министра спорта во время Олимпиады в Сочи-2014, где были установлены многочисленные нарушения антидопинговых правил.

— Я принял решение: завтра я подам иск в CAS на оспаривание этого решения. Они считают, что правила нарушены, поэтому они считают: нужно привлечь к ответственности министра. Вы мою реакцию знаете. Я даже не думал в сторону апелляций, для меня главное — спортсмен. Мы будем их имя защищать. Мы их как считаем олимпийскими чемпионами, так и будем считать, — приводит «Р-Спорт» слова Виталия Мутко.