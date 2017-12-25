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Мутко приостановил выполнение функций главы РФС и пожалуется в CAS на МОК
Президент Российского футбольного Союза Виталий Мутко приостановил выполнение своих обязанностей. Об этом он объявил на заседании исполкома РФС, сообщает
Временно исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев. Ранее Алаев занимал пост генерального директора РФС.
Как отмечает
Между тем в ходе встречи отмечалось, что Мутко уйдет с поста лишь на полгода и сохранит свой пост. Вероятно, он вернется к исполнению своих обязанностей главы РФС после чемпионата мира, который летом 2018 года примет Россия.
Несколько дней назад «Коммерсант» и «Фонтанка»
Утверждалось также, что с Виталия Мутко снимут все связанные со спортом полномочия. Изменения связаны с отказом ФИФА сотрудничать с Мутко.
По данным
В декабре сборная России была отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане из-за скандала с махинациями с допинг-пробами. Вынося этот вердикт,
Но Виталий Мутко не хочет мириться с этим наказанием и уже заявил, что оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) пожизненное отстранение от Олимпийских игр.
Нынешний вице-премьер России Виталий Мутко занимал пост министра спорта во время Олимпиады в Сочи-2014, где были установлены многочисленные нарушения антидопинговых правил.
— Я принял решение: завтра я подам иск в CAS на оспаривание этого решения. Они считают, что правила нарушены, поэтому они считают: нужно привлечь к ответственности министра. Вы мою реакцию знаете. Я даже не думал в сторону апелляций, для меня главное — спортсмен. Мы будем их имя защищать. Мы их как считаем олимпийскими чемпионами, так и будем считать, — приводит
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Президент Российского футбольного Союза Виталий Мутко приостановил выполнение своих обязанностей.
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