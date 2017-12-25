Наш проект «Перевоплощение» всегда готов подарить особенно удачливым читателям новый образ и праздничное настроение. Особенно в преддверии 31 декабря!

Мы обещали подготовить две влюбленные пары к предстоящим корпоративам и встрече Нового года — и мы свое обещание выполняем.

Знакомьтесь с первой парой — Еленой и Евгением. Вот что они рассказали о себе в письме.





«Несмотря на разницу в возрасте (16 лет), мы вместе уже 10 лет и у нас двое сыновей: Артем — 7 лет и Леонид — 3 года. Мы обычная белорусская семья со своими жизненными радостями и проблемами. Оба работаем. Супруг работает в одном из подразделений Академии наук, а я — в сметном отделе строительной организации. Чтобы быть хорошими родителями, мы почти все свободное время и средства тратим на детей.

Иногда смотришь на себя в зеркало и обещаешь: вот завтра с утра правильно накрашусь, вот обязательно начну бегать… Или буду ходить стильно на работу, как картинка из журнала. Но наступает утро — и опять в семь утра выход из дома на работу. Разбудив, собрав в школу и сад, накормив двух детей, довольная собой и слегка уставшая выбегаешь, опаздывая на работу. Потом после работы ужин, написание прописей, сбор на завтра, чистить зубы, читать сказку на ночь и спать. На себя всегда нет времени. Очень хочется чуда и сказки. Несмотря на то, что все взрослые и реалисты, мы, независимо от возраста и социального положения, верим в чудеса!».





Лена и Женя признались: никто из них не догадывался, что одна короткая встреча продолжится десятью годами любви. Познакомились случайно, искра пробежала, но так как оба переживали прошлый неудачный опыт, договорились на берегу: ничего серьезного. Женя предложил отношения без обязательств, Лена легко согласилась — мол, и мне это ни к чему.

В итоге Жене пришлось забрать свои слова назад! А как иначе сделать предложение руки и сердца?

И вот уже 10 лет они не могут разобраться, кто в семье старше психологически, но точно знают: разница в возрасте счастью не помеха! Они похожи во всем: продолжают фразу друг за другом, покупают, не сговариваясь, одни и те же продукты в магазине и принимают одни и те же решения. Например, поучаствовать в «Перевоплощении»!

Устраивать сказку — наша работа. И в этом нам помогли асы своего дела: бьюти-мастера из салона красоты MNstudio . Оперативно и профессионально девушки взялись за то, что получается у них лучше всего: создавать красоту и творить чудеса!

























Елена, глядя в зеркало после работы мастеров, поделилась: «Я так хотела новогоднего чуда… И оно со мной уже случилось! Не знаю, какие образы нам предложат стилисты, но от прически и макияжа я уже в восторге. Вряд бы мы с Женей попали без вас в салон такого высокого класса!».

Женя как настоящий мужчина в эмоциях был сдержан, но признался: ему тоже очень нравится чувствовать себя ухоженным и отдохнувшим. Ну, а от жены просто глаз не отвести — «такая красивая… ну просто Мерлин Монро!».

Самое время приглашать главную волшебницу — стилиста Екатерину Миллинер. В этот раз Катя решила сделать героям особенный, новогодний подарок — предложить им сразу три образа в разных стилях. Но их объединяет одно: такими наши герои точно себя не видели!

Образ № 1



Елена: брючный костюм SWAN (модное пространство Magazin VII/XI), подвеска и брошь Belfashion, туфли и сумка «Эконика». Евгений: костюм и аксессуары салон мужской одежды HISTORIA









Екатерина Миллинер рассказала о подборе этого эффектного образа:

— Если вы хотите всех поразить на вечере как пара и выглядеть гармонично, стильно, уверенно, есть один беспроигрышный вариант. Рекомендую выбрать и для женщины, и для мужчины брючные костюмы в схожей стилистике. В нашем случае 2 образа объединены рисунком (полоска) и цветом (темно-синий и голубой). Чтобы костюм не выглядел повседневным, мужчине стоит его дополнить нагрудным платком, а вот женщина может пуститься во тяжкие. А именно: использовать яркие украшения, необычные сумочки и вечернюю броскую обувь.

Образ № 2



Елена: платье Lakbi, туфли и сумка «Эконика». Евгений: костюм и аксессуары салон мужской одежды HISTORIA





Ух, горячо! Как не потеряться на фоне такого огненного наряда, рассказывает стилист:

— Коктейльное красное платье длиной миди — универсальный вариант и для корпоративного вечера, и для выхода «в люди». Лучше всего его дополнить интересными блестящими туфлями и небольшой сумочкой. Мужской же костюм должен быть спокойного оттенка (ни в коем случае ярким), но с важным броским акцентом в виде нагрудного платочка, галстука или бабочки в тон платья своей спутницы.

Образ № 3



Елена: платье AMBER LOOK (модное пространство Magazin VII/XI), туфли «Эконика». Евгений: костюм и аксессуары салон мужской одежды HISTORIA





Даже такому легкому на подъем и готовому на эксперименты мужчине, как Евгений, трудно было принять, что жена, как голливудская дива, появится в интернете в полупрозрачном платье. Но мы объяснили: так надо! Если уж волшебничать, то до конца. Красота требует… понимающего мужа!

Как стать принцессой и превратить мужа в принца, рассказывает стилист Екатерина Миллинер:

— Каждая девушка в душе принцесса, и праздничное мероприятие — чуть ли не единственный повод побаловать себя длинными роскошными нарядами. В данном случае это еще и «голое» платье, где хорошо различимы очертания фигуры, что добавляет сексуальности и заставляет сердце вашего мужчины биться чаще. Конечно же, принцессу должен сопровождать принц. Идеальный выбор для мужчины будет смокинг или костюм в тон платья.

Сбылась ли у наших героев мечта о новогоднем чуде? Узнаем у них самих.

— Мы увидели друг друга абсолютно другими глазами! — поделилась Лена. — Я своего мужа, если честно, вижу в костюме первый раз в жизни. (Смеется.)

— И главное, мне в них было комфортно, — добавил Евгений. — Синий костюм включил бы в свой гардероб. А от образов Лены я просто в восторге. В каждом она по-своему чудесна… И такая новая для меня! Думаю, сегодня мы в очередной раз заново влюбились друг в друга!

— Вот видишь, — смеется Лена. — Муж сразу согласился поддержать мою идею, но я видела: настроен он скептически. Говорит: ну что уж там особого с нами сделают?.. Не знал, какая из меня принцесса получится!

— Теперь будем смелее идти на эксперименты, — пообещал Женя. — Оказалось, что это так приятно!

Команда проекта:

Стилист Катерина Миллинер

Фотограф Юлия Кирейчик





Бьюти-партнер проекта:

Cалон «MNstudio»





Площадка для фотосъемки:

Дипсервис

Одежда для образов предоставлена:

Lakbi

Historia

Эконика





Belfashion

Модное пространство 7.11