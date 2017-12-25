Встречаем Новый год на море: 5 теплых стран



С вопросом, куда поехать на Новый год на море, сталкивается каждый турист, желающий провести этот праздник в теплых краях, подальше от морозов, снега, серых будней. Решить эту проблему сможет каждое турагентство в Минске . Турфирмы предложат выгодные туры, хорошие отели, оригинальные развлечения, чтобы новогодний праздник запомнился надолго.

Мальдивы — райский уголок планеты





Наверное, посетить Мальдивы во время новогодних праздников — мечта каждого человека. Ведь тут удивительные пляжи с белым песком и необыкновенной прозрачной голубой водой. В зимнюю пору здесь температура воздуха составляет +28°С. Чтобы не думать о жилье на острове, следует предварительно забронировать тур, ведь каждый отель самостоятельно организовывает развлечения для своих гостей, накрывает пышные столы.

Еще одно преимущество путешествия — отсутствие необходимости оформлять визу. Ее проставляют сотрудники аэропорта по прилете. Вылет осуществляется из Москвы, Киева, Минска.

Удивительный Таиланд





Таиланд — еще один вариант, куда поехать на Новый год на море. Коренные жители страны очень любят всякие празднования, поэтому Новый год встречают весело, задорно. Интересные курорты, которые пользуются спросом, — Пхукет, Паттайя. Там как раз сухой сезон, температура воды составляет +28°, а воздуха + 30°С. Гражданам Беларуси придется предварительно оформить визовый документ для посещения страны. Поскольку посольства государства нет в РБ, оформлением визы занимаются туристические агентства. Стоимость консульского сбора — около 80 BYN. Главное — вовремя забронировать тур, поскольку множество туристов желают провести новогодние каникулы, посетив именно Таиланд. Вылет возможен из Минска, Киева, Москвы.

Зажигательная Доминикана





Это вариант, куда поехать на Новый год на море, для тех, кто не может представить отдыха без зажигательных вечеринок. Здесь можно наслаждаться морскими волнами, ощутить дух латиноамериканских танцев. Зимой большую популярность получили курорты Пуэрто-Плата, Пунта-Кана. Температура воздуха составляет +30°С.

Чтобы посетить Доминикану белорусам придется предварительно оформлять визу. Этим вопросом занимается посольство (расположение — Москва). Процедуру получения въездного документа доверяют сотрудникам туристических агентств. Цена самой визы будет зависеть от скорости ее оформления: стоимость от 230 BYN за оформление однократной визы в 10-дневный срок + сумма за оплату услуг турагентства. Виза в Доминикану не нужна тем белорусам, у которых есть действующие многократные визы Канады, США, Великобритании или Шенген. При пересечении границ государства дополнительно придется уплатить около 20 BYN.

Прекрасные Филиппины





Еще один потрясающий вариант, куда поехать во время новогодних каникул, — Филиппины. Эта пора здесь славится приятной погодой: температура воздуха составляет +29°С. Вас ждут пляжи с белым песком, а вода — чистая, теплая, прозрачная. Актуальный, полюбившийся путешественникам курорт — Боракай. Гражданам Беларуси обязательно нужно оформлять визу (консульский сбор — около 80 BYN), чтобы посетить республику Филиппины. Этим чаще всего занимаются туристические агентства. Вылет осуществляется из Минска, Москвы.

Вьетнам — отдых с незабываемыми ощущениями





Еще один вариант, куда поехать на Новый год на море, — Въетнам. Популярные направления — Муйне, Вунгтау, Фукуок, Кондао. Чтобы насладиться спокойным морем, прекрасной температурой воздуха следует отдавать предпочтение курортам в Фукуоке. Многие отели, рестораны подготавливают специальную развлекательную программу для туристов, которые приехали именно насладиться новогодней атмосферой. Преимущество отдыха во Вьетнаме — отсутствие необходимости оформлять визу при поездке (если срок — до 15 суток). Вылет возможен из Москвы, Минска.

Решить вопрос, куда поехать на Новый год на море, поможет любое турагентство в Минске, найти которое помогут отзывы на TAM.BY . При желании расслабиться, забыть о хлопотах, следует доверять оформление тура профессионалам.