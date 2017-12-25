Какая елка безопаснее для здоровья: живая или искусственная

Многие считают, что живая ель — единственно возможный выбор для полноценного ощущения праздника. Оставим в стороне экологические соображения, но давайте разберемся, какая елка будет лучше для здоровья — настоящая или искусственная?



Фото: Майя Кохно, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

В 2011 году ученые из Университета штата Нью-Йорк проанализировали иголки и кору живых елей, которые стояли дома у сотрудников учебного заведения. И в 26 образцах они обнаружили 53 разных вида плесени!

Большая часть найденной плесени оказалась в списке потенциальных аллергенов. Это объяснило, почему в праздники наблюдаются вспышки респираторных симптомов — люди чихают, кашляют, у них течет из носа. Можно было бы решить, что это сезонная волна ОРВИ — но нет, это аллергия на елку. Ученые даже придумали специальное название для этой реакции — синдром рождественского дерева (Christmas Tree Syndrome).

А вот искусственная ель из пластика, несмотря на опасения экологов по поводу содержания в ней свинца, была признана безопасной для всех, кроме семей с маленькими детьми.