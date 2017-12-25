﻿ Белорусскую компанию оштрафовали за нелицензионный Microsoft Office. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусскую компанию оштрафовали за нелицензионный Microsoft Office

26.12.2017 12:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусское предприятие «Ника», занимающееся оптовой и розничной торговлей продуктами питания, привлечено к ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения Microsoft.


В апреле этого года Железнодорожный РОВД г. Витебска в ходе внеплановой проверки ОАО «Ника» установил, что компанией использовалось нелицензионное программное обеспечение Microsoft. Компания незаконно использовала программы Microsoft Office Professional 2003, Microsoft Office Professional 2010 и Microsoft Office Enterprise 2007 без надлежащих лицензий.

Компания не смогла предоставить документы, подтверждающие законность приобретения и использования программного обеспечения и была привлечена к суду за установку, запуск и использование софта без соответствующего договора с компанией Microsoft.

Суд Железнодорожного района г. Витебска оштрафовал компанию на 100 базовых величин (2300 рублей). В течение повторного рассмотрения дела суд оставил свое решение неизменным, оно вступило в законную силу 21 декабря.

Согласно последнему глобальному исследованию 2016 года, уровень использования нелицензионного программного обеспечения в Беларуси остается на уровне более 80%.

Читайте также:

Google и Яндекс рассказали, что искали белорусы в 2017 году

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Встречаем Новый год на море: 5 теплых стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика