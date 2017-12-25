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Перезагрузка новогодней франшизы "Елки" лидирует в прокате: топ-5 фильмов от белорусских зрителей
Премьера прошлой недели «
В перезапуске новогодней франшизы можно увидеть только Урганта и Светлакова. Остальных героев новые «
Напомним, франшиза «Елки» стартовала в 2010 году. Новый фильм, сценарий для которого писали студенты мастерской Крыжовникова и Бекмамбетова, уже шестой по счету. Кстати, известно, что шестая часть не станет последней.
В Минске картина собрала 63 тыс. рублей и завоевала первое место. Посмотреть ее решили порядка 11,9 тысяч человек.
Спустя 22 года после выхода на экраны «Джуманджи» в прокате стартовал перезапуск фильма. С небольшим отрывом премьерная картина заняла второе место в столичном прокате. Приключенческий фильм «
Фурора фильм не произвел, но критики признали его достойным внимания (77% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes), а зрители поставили довольно высокую оценку A- (по данным CinemaScore).
Сейчас сборы новых «Джуманджи» во всем мире составляют 100 млн долларов. Этого вполне достаточно для надежды, что картина окупится в прокате — ее бюджет составляет 90 млн долларов. Напомним, что оригинальная «Джуманджи» заработала 262,7 млн долларов.
Сборы в Минске составили 61,3 тыс. рублей, а посмотрели фильм 11 тысяч человек.
Тем временем лидер прошлой недели — фильм «
Результат прошлой недели в Минске остановился на 58,5 тыс. рублей.
Также в рейтинг самых кассовых фильмов Минска попали картины «
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