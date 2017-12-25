Премьера прошлой недели « Елки новые » — перезагрузка от режиссера «Горько» Жоры Крыжовникова — занимает первую строчку проката в Минске. Нога в ногу с «фильмом-праздником» к финишу предыдущей недели пришли «Звездные воины» и продолжение настольной игры « Джуманджи: зов джунглей ». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





В перезапуске новогодней франшизы можно увидеть только Урганта и Светлакова. Остальных героев новые « Елки » оставили за бортом, зато команду комиков укрепил Дмитрий Нагиев. Креативный продюсер проекта Жора Крыжовников обещал, что в новых «Елках» «вырастет процент юмора» и фильм будет «значительно смешнее». Если вы его еще не посмотрели — после результата первой недели проката, наверняка, захотите в этом убедиться.

Напомним, франшиза «Елки» стартовала в 2010 году. Новый фильм, сценарий для которого писали студенты мастерской Крыжовникова и Бекмамбетова, уже шестой по счету. Кстати, известно, что шестая часть не станет последней.

В Минске картина собрала 63 тыс. рублей и завоевала первое место. Посмотреть ее решили порядка 11,9 тысяч человек.

Спустя 22 года после выхода на экраны «Джуманджи» в прокате стартовал перезапуск фильма. С небольшим отрывом премьерная картина заняла второе место в столичном прокате. Приключенческий фильм « Джуманджи: зов джунглей » рассказывает об уже известной зрителям таинственной видеоигре, которая попадает в руки четырех старшеклассников. Новые испытания находятся внутри джунглей, где герои должны снять проклятие с земли Джуманджи, пройдя несколько опасных уровней. Оказываясь в телах игровых аватаров — Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан, игроки учатся применять свои способности.





Фурора фильм не произвел, но критики признали его достойным внимания (77% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes), а зрители поставили довольно высокую оценку A- (по данным CinemaScore).

Сейчас сборы новых «Джуманджи» во всем мире составляют 100 млн долларов. Этого вполне достаточно для надежды, что картина окупится в прокате — ее бюджет составляет 90 млн долларов. Напомним, что оригинальная «Джуманджи» заработала 262,7 млн долларов.

Сборы в Минске составили 61,3 тыс. рублей, а посмотрели фильм 11 тысяч человек.

Тем временем лидер прошлой недели — фильм « Звездные войны: Последние джедаи » переместился сразу на третью строчку проката в Минске. Довольно сильное падение, однако отставание в сумме сборов от первых двух фильмов небольшое и, например, в США картина все еще держится на первом месте. Общие сборы фильма сейчас составляют 745,3 млн долларов, но аналитики кинорынка сходятся на том, что миллиард долларов «Последние джедаи» все-таки соберут, обогнав «Месть ситхов» (848,8 млн долларов) и «Скрытую угрозу» (983,6 млн долларов).

Результат прошлой недели в Минске остановился на 58,5 тыс. рублей.

Также в рейтинг самых кассовых фильмов Минска попали картины « Фердинанд » (18,5 тыс. рублей) — 4-е место и « Три богатыря и принцесса Египта » (11,2 тыс. рублей) — 5-е место.

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