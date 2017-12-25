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Перезагрузка новогодней франшизы "Елки" лидирует в прокате: топ-5 фильмов от белорусских зрителей

26.12.2017 12:51 — Разное | Tut.by  
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Премьера прошлой недели «Елки новые» — перезагрузка от режиссера «Горько» Жоры Крыжовникова — занимает первую строчку проката в Минске. Нога в ногу с «фильмом-праздником» к финишу предыдущей недели пришли «Звездные воины» и продолжение настольной игры «Джуманджи: зов джунглей». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


В перезапуске новогодней франшизы можно увидеть только Урганта и Светлакова. Остальных героев новые «Елки» оставили за бортом, зато команду комиков укрепил Дмитрий Нагиев. Креативный продюсер проекта Жора Крыжовников обещал, что в новых «Елках» «вырастет процент юмора» и фильм будет «значительно смешнее». Если вы его еще не посмотрели — после результата первой недели проката, наверняка, захотите в этом убедиться.

Напомним, франшиза «Елки» стартовала в 2010 году. Новый фильм, сценарий для которого писали студенты мастерской Крыжовникова и Бекмамбетова, уже шестой по счету. Кстати, известно, что шестая часть не станет последней.

В Минске картина собрала 63 тыс. рублей и завоевала первое место. Посмотреть ее решили порядка 11,9 тысяч человек.

Спустя 22 года после выхода на экраны «Джуманджи» в прокате стартовал перезапуск фильма. С небольшим отрывом премьерная картина заняла второе место в столичном прокате. Приключенческий фильм «Джуманджи: зов джунглей» рассказывает об уже известной зрителям таинственной видеоигре, которая попадает в руки четырех старшеклассников. Новые испытания находятся внутри джунглей, где герои должны снять проклятие с земли Джуманджи, пройдя несколько опасных уровней. Оказываясь в телах игровых аватаров — Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан, игроки учатся применять свои способности.


Фурора фильм не произвел, но критики признали его достойным внимания (77% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes), а зрители поставили довольно высокую оценку A- (по данным CinemaScore).

Сейчас сборы новых «Джуманджи» во всем мире составляют 100 млн долларов. Этого вполне достаточно для надежды, что картина окупится в прокате — ее бюджет составляет 90 млн долларов. Напомним, что оригинальная «Джуманджи» заработала 262,7 млн долларов.

Сборы в Минске составили 61,3 тыс. рублей, а посмотрели фильм 11 тысяч человек.

Тем временем лидер прошлой недели — фильм «Звездные войны: Последние джедаи» переместился сразу на третью строчку проката в Минске. Довольно сильное падение, однако отставание в сумме сборов от первых двух фильмов небольшое и, например, в США картина все еще держится на первом месте. Общие сборы фильма сейчас составляют 745,3 млн долларов, но аналитики кинорынка сходятся на том, что миллиард долларов «Последние джедаи» все-таки соберут, обогнав «Месть ситхов» (848,8 млн долларов) и «Скрытую угрозу» (983,6 млн долларов).

Результат прошлой недели в Минске остановился на 58,5 тыс. рублей.

Также в рейтинг самых кассовых фильмов Минска попали картины «Фердинанд» (18,5 тыс. рублей) — 4-е место и «Три богатыря и принцесса Египта» (11,2 тыс. рублей) — 5-е место.

Билеты в кино можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт «Ляпис 98» в Минске. Мероприятие состоится 29 декабря на сцене , а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 28 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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