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"Скажите мне все в лицо". Баварца, который угрожал байкерам, "травят" знакомые

26.12.2017 12:50 — Разное | Tut.by  
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Баварец, который рассылал угрозы байкерам и получил за это штраф, показал свое лицо и рассказал AUTO.TUT.BY, как сейчас к нему изменилось отношение коллег, соседей и знакомых.


Напомним, в начале октября AUTO.TUT.BY рассказывал о человеке с ником Баварец, который без видимых на то причин через интернет и по телефону посылал угрозы и «пожелания смерти» в адрес байкеров. Сначала Баварец просто троллил байкеров, но потом в ход пошли более жестокие меры: после смертельных ДТП с участием мотоциклистов мужчина размещал в тематических группах в соцсетях фото жертв аварии, присылал байкерам угрозы на мобильный телефон. В основном под его «прицел» попадали девушки, парней трогать он опасался.

Байкеры неоднократно обращались в милицию, но поиски тролля правоохранителями не дали результата. Поэтому мотоциклисты начали искать Баварца самостоятельно, и наконец поймали его. Троллем оказался 32-летний минчанин Виктор, он во всем признался и рассказал, что действовал с подельником, которым оказался бывший преподаватель одного из столичных вузов, сейчас он проживает в Чехии.

Повторно заявление на Баварца в милицию подала минчанка Ирина Бийник: парень также оскорблял ее через вайбер-чат, в котором общаются мотоциклисты. После разбирательства милиция составила в отношении Баварца административный протокол по ст. 9.3 КоАП (Оскорбление) и отправила дело в суд. Баварца признали виновным в оскорблении и унижении чести и достоинства личности и подвергли штрафу в размере 5 базовых величин (115 рублей).

На судебном заседании 10 ноября Виктор, представляющийся Баварцем тщательно скрывал свою внешность — шапочка и капюшон на голове, на глазах темные очки. В суде корреспондентов попросили не снимать ответчика, мол, это было его желание. Однако, спустя несколько часов в интернете появились его фотографии с открытым лицом.

— После суда я снял очки и шапку. Ко мне подошел один из мотоциклистов, который был на заседании, и сфотографировал на планшет. Он сказал мне, что «эти фотографии увидят все». Действительно, через несколько часов мои фото были размещены на одном из форумов в интернете, — рассказал Виктор.

Виктор внимательно читал статьи про судебное заседание, которые появились в тот же день, но больше его интересовали комментарии читателей под ними.

— В основном люди отзывались обо мне плохо. А из-за размещенной мотоциклистом фотографии, меня начали узнавать знакомые, соседи и коллеги по работе.


К Виктору никто открыто не подходил, не показывал свое негативное отношение к произошедшей ситуации, «обсуждали за спиной».

— Я узнал, что бывшие знакомые клеят ярлыки на меня, гросятся наказать, две сестры-соседки заглядывают в мои окна через бинокль, пришлось даже шторы купить. 

Но больше всего Виктора поразило, что после суда даже коллеги начали обсуждать произошедшее.

— Зачем шушукаться за спиной? Придите и скажите обо всем, что вы думаете, мне в лицо. Я не скрываюсь и никого не боюсь, — обратился Баварец к своим знакомым. 

Тем не менее, появились люди, которые поддерживают Баварца, об этом они написали на интернет-форумах, а некоторые даже предложили помочь в оплате штрафа, который должен был оплатить Виктор.

— Нашлись люди, готовые мне помочь в оплате штрафа. Я написал им сообщение, но отозвался только один человек. Он и перевел мне на банковскую карту сумму, необходимую для оплаты штрафа. Я хотел с ним продолжить общение, но он захотел остаться инкогнито, — говорит Виктор. — Я в состоянии и сам оплатить штраф — у меня есть работа,  хорошо одеваюсь, есть дорогие часы. Но раз люди решили мне помочь, почему бы не согласиться принять эту помощь.


Кстати, приятель Виктора Сергей, с которым они вместе писали угрозы байкерам, на связь со своим бывшим другом больше не выходил и никакой помощи по оплате штрафа ему не предлагал.

Несмотря на все произошедшее Виктор не изменил свое отношение к байкерам на спортивных мотоциклах: ему и сейчас не нравится их манера поведения — «никакой культуры у них нет, носятся по городу, мешают».

— Но конечно, ничего такого в интернете писать я больше не буду. Я согласен, перегнул палку. Но считаю, что у каждого человека есть свое мнение, так же как и право его высказать.

 
 
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Баварец, который рассылал угрозы байкерам и получил за это штраф, показал свое лицо и рассказал AUTO.TUT.BY, как сейчас за его спиной "непутевые неудачники" следят за ним,...

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