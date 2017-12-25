|
"Скажите мне все в лицо". Баварца, который угрожал байкерам, "травят" знакомые
Баварец, который рассылал угрозы байкерам и получил за это штраф, показал свое лицо и рассказал AUTO.TUT.BY, как сейчас к нему изменилось отношение коллег, соседей и знакомых.
На судебном заседании 10 ноября Виктор, представляющийся Баварцем тщательно скрывал свою внешность — шапочка и капюшон на голове, на глазах темные очки. В суде корреспондентов попросили не снимать ответчика, мол, это было его желание. Однако, спустя несколько часов в интернете появились его фотографии с открытым лицом.
— После суда я снял очки и шапку. Ко мне подошел один из мотоциклистов, который был на заседании, и сфотографировал на планшет. Он сказал мне, что «эти фотографии увидят все». Действительно, через несколько часов мои фото были размещены на одном из форумов в интернете, — рассказал Виктор.
Виктор внимательно читал статьи про судебное заседание, которые появились в тот же день, но больше его интересовали комментарии читателей под ними.
— В основном люди отзывались обо мне плохо. А из-за размещенной мотоциклистом фотографии, меня начали узнавать знакомые, соседи и коллеги по работе.
К Виктору никто открыто не подходил, не показывал свое негативное отношение к произошедшей ситуации, «обсуждали за спиной».
— Я узнал, что бывшие знакомые клеят ярлыки на меня, гросятся наказать, две сестры-соседки заглядывают в мои окна через бинокль, пришлось даже шторы купить.
Но больше всего Виктора поразило, что после суда даже коллеги начали обсуждать произошедшее.
— Зачем шушукаться за спиной? Придите и скажите обо всем, что вы думаете, мне в лицо. Я не скрываюсь и никого не боюсь, — обратился Баварец к своим знакомым.
Тем не менее, появились люди, которые поддерживают Баварца, об этом они написали на интернет-форумах, а некоторые даже предложили помочь в оплате штрафа, который должен был оплатить Виктор.
— Нашлись люди, готовые мне помочь в оплате штрафа. Я написал им сообщение, но отозвался только один человек. Он и перевел мне на банковскую карту сумму, необходимую для оплаты штрафа. Я хотел с ним продолжить общение, но он захотел остаться инкогнито, — говорит Виктор. — Я в состоянии и сам оплатить штраф — у меня есть работа, хорошо одеваюсь, есть дорогие часы. Но раз люди решили мне помочь, почему бы не согласиться принять эту помощь.
Кстати, приятель Виктора Сергей, с которым они вместе писали угрозы байкерам, на связь со своим бывшим другом больше не выходил и никакой помощи по оплате штрафа ему не предлагал.
Несмотря на все произошедшее Виктор не изменил свое отношение к байкерам на спортивных мотоциклах: ему и сейчас не нравится их манера поведения — «никакой культуры у них нет, носятся по городу, мешают».
— Но конечно, ничего такого в интернете писать я больше не буду. Я согласен, перегнул палку. Но считаю, что у каждого человека есть свое мнение, так же как и право его высказать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баварец, который рассылал угрозы байкерам и получил за это штраф, показал свое лицо и рассказал AUTO.TUT.BY, как сейчас за его спиной "непутевые неудачники" следят за ним,...
|
Архив (Разное)
Комментарии