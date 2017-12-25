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В Беларуси с 1 января вырастет базовая величина
В Беларуси с 1 января поднимут размер базовой величины. Этот показатель вырастет до 24,5 рубля. Повышение базовой величины прописано в постановлении Совмина от 22 декабря 2017 года № 997, сообщили в пресс-службе правительства.
В последний раз ее повышали с 1 января 2017 года — с 21 до 23 рублей.
С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы.
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В последний раз ее повышали с 1 января 2017 года - с 21 до 23 рублей.
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