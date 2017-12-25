В Беларуси с 1 января вырастет базовая величина

В Беларуси с 1 января поднимут размер базовой величины. Этот показатель вырастет до 24,5 рубля. Повышение базовой величины прописано в постановлении Совмина от 22 декабря 2017 года № 997, сообщили в пресс-службе правительства.

В последний раз ее повышали с 1 января 2017 года — с 21 до 23 рублей.

С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы.

Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ. С увеличением базовой величины вырастут: — единовременные пособия педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам, работникам культуры и искусства, специалистам сельского хозяйства и ЖКХ, работникам системы потребкооперации при прибытии на работу в районы, подвергшиеся радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС; — денежная помощь на оздоровление отдельным категориям граждан; — ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющим почетное звание «народный»; — премии и стипендии президента Беларуси; — пособия, стипендии и материальная помощь безработным; — возмещение расходов иногородним студентам по найму жилья; — минимальные ставки авторского вознаграждения; — единовременное вознаграждение работникам организаций, спускающимся под воду для выполнения служебных обязанностей; — другие выплаты.