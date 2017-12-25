Гаспарян: Мутко — это не только ошибки

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко приостановил свои полномочия на посту президента Российского футбольного союза на период судебных разбирательств, связанных с его пожизненным отстранением от участия в Олимпиадах . Решение МОК Мутко намерен оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Писатель, публицист, политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал на радио Sputnik Беларусь деятельность Виталия Мутко на высших спортивных должностях.

"Как говорил Штирлиц: "всегда запоминается последнее", а последнее — это отстранение сборной от Олимпийских игр и неприятности с ФИФА, которые во многом и вынудили Виталия Леонтьевича на 6 месяцев приостановить свою деятельность в РФС. Но я не склонен все мазать черной краской. Я хорошо помню "эпоху Мутко", это и Санкт-Петербуржский "Зенит", который при нем стал выстраиваться как серьезная, профессиональная футбольная команда, "бронза" на Чемпионате Европы по футболу в 2008 году, получение Россией Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года — все это тоже Мутко", — отметил Гаспарян.

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