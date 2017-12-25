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Гаспарян: Мутко — это не только ошибки
26.12.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко приостановил свои полномочия на посту президента Российского футбольного союза на период
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Писатель, публицист, политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал на радио Sputnik Беларусь деятельность Виталия Мутко на высших спортивных должностях.
"Как говорил Штирлиц: "всегда запоминается последнее", а последнее — это отстранение сборной от Олимпийских игр и неприятности с ФИФА, которые во многом и вынудили Виталия Леонтьевича на 6 месяцев приостановить свою деятельность в РФС. Но я не склонен все мазать черной краской. Я хорошо помню "эпоху Мутко", это и Санкт-Петербуржский "Зенит", который при нем стал выстраиваться как серьезная, профессиональная футбольная команда, "бронза" на Чемпионате Европы по футболу в 2008 году, получение Россией Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года — все это тоже Мутко", — отметил Гаспарян.
Комментарий Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Писатель, публицист Армен Гаспарян комментирует деятельность Виталия Мутко на высших спортивных должностях в РФ и его решение приостановить полномочия на посту...
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