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Гаспарян: Мутко — это не только ошибки

26.12.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко приостановил свои полномочия на посту президента Российского футбольного союза на период судебных разбирательств, связанных с его пожизненным отстранением от участия в Олимпиадах. Решение МОК Мутко намерен оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Гаспарян: Мутко — это не только ошибки
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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Писатель, публицист, политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал на радио Sputnik Беларусь деятельность Виталия Мутко на высших спортивных должностях.

"Как говорил Штирлиц: "всегда запоминается последнее", а последнее — это отстранение сборной от Олимпийских игр и неприятности с ФИФА, которые во многом и вынудили Виталия Леонтьевича на 6 месяцев приостановить свою деятельность в РФС. Но я не склонен все мазать черной краской. Я хорошо помню "эпоху Мутко", это и Санкт-Петербуржский "Зенит", который при нем стал выстраиваться как серьезная, профессиональная футбольная команда, "бронза" на Чемпионате Европы по футболу в 2008 году, получение Россией Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года — все это тоже Мутко", — отметил Гаспарян.    

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Комментарий Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Писатель, публицист Армен Гаспарян комментирует деятельность Виталия Мутко на высших спортивных должностях в РФ и его решение приостановить полномочия на посту...

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