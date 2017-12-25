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По прогнозу экспертов британского Centre for Economics and Business Research, к 2032 году Россия упадет с 11 на 17-е место в рейтинге крупнейших по объему ВВП стран.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз: Россия опустится ниже Турции в списке крупнейших экономик мира По прогнозу экспертов британского Centre for Economics and Business Research, к 2032 году Россия упадет с 11 на 17-е место в рейтинге крупнейших по объему ВВП стран.

К 2032 году сразу три места в первой четверке крупнейших (по объему ВВП) экономик мира будут занимать страны Азии, следует из обновленной редакции доклада World Economic League Table (WELT) британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR), пишет. Согласно расчетам его экспертов к этому моменту лидером в рейтинге прочно станет Китай, а на третье место поднимется Индия (сейчас она только на седьмом), вытеснив на четвертое Японию.Единственным неазиатским государством в первой четверке крупнейших экономик мира, по данным CEBR, в 2032 году будут США. Из обновленного прогноза следует, что статус глобального экономического лидера Штаты утратят в 2030 году, то есть на год позже, чем прогнозировалось в предыдущей версии WELT. В отчете CEBR отмечается, что опасения, возникшие после избрания на пост президента страны Дональда Трампа, пока не оправдались, а его налоговая политика дает надежду на ускорение экономического роста.Тем не менее в CEBR уверены, что эти позитивные сдвиги смогут лишь отсрочить переход лидерства к Китаю. В WELT-2018 резкий рост экономики Поднебесной, которая еще в 2000 году составляла лишь 12% американской, назван «замечательным достижением». Эксперты CEBR прогнозируют, что свои позиции продолжат сдавать и остальные бывшие лидеры, так что к 2032 году доля развивающихся стран в мировой экономике вырастет до 56%, тогда как в 2000-м составляла лишь 24%. Так, например, Пакистан, в 2017 году занявший лишь 41-е место в списке крупнейших экономик мира, к 2032-му поднимется на 25-е, а Бангладеш — с 43 на 31-е место.В то же время доля экономик стран Европы к 2032 году согласно прогнозу CEBR сократится до 13,8%, уменьшившись по сравнению с 2000-м примерно вдвое. При этом Италия уже в 2027 году уйдет из первой десятки экономик мира, опустившись к 2032 году на 13-е место, Германия перейдет с четвертого на пятое, Великобритания — с шестого на седьмое место, а Франция — с пятого на девятое.В то же время в первую десятку войдут Южная Корея (с 12-го места в 2017 году поднимется на восьмое) и Индонезия (с 16 на 10-е), а Бразилия, ныне занимающая восьмое место, поднимется на шестое, обойдя Францию и Британию.С сохранением низких мировых цен на нефть эксперты CEBR связывают быстрое падение в рейтинге экономик стран мира ряда крупнейших производителей нефти. В частности, Россия согласно прогнозу к 2032 году опустится с 11-го сразу на 17-е место, уступив Турции, Испании и ряду других стран.«Мы прогнозируем, что экономика Южной Кореи, которая в 2017 году была вдвое меньше российской, к 2032 году станет примерно вдвое больше», — отмечается в отчете CEBR.Серьезные потери понесут, по мнению экспертов CEBR, и экономики нефтедобывающих стран Ближнего Востока, в том числе Саудовской Аравии. По данным CEBR, ее ВВП сейчас почти вдвое больше ВВП Израиля, однако к 2032 году эти две страны практически сравняются.«Уменьшение относительных размеров нефтяных экономик повлияет на политический баланс в регионе», — прогнозируют эксперты CEBR.