Синоптики обещают дождь в новогоднюю ночь

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В ночь с 31 декабря на 1 января ожидается дождь с мокрым снегом и до 4 градусов тепла.

Об этом сообщили БЕЛТА в Белгидромете. Как прокомментировали синоптики, в целом декабрь в этом году выдался теплым. В среднем температура превышала климатическую норму на 3 градуса. Причем изменения погоды в последнюю неделю декабря не предвидится – она будет неустойчивой и оттепельной.

31 декабря ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Утром и днем ожидается порывистый ветер. Ночью температура от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем ожидается 1-6 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 8.

1 января, ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдут дождь, мокрый снег.