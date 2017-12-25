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Синоптики обещают дождь в новогоднюю ночь
26.12.2017 12:40 — Разное | Ежедневник
фото: flashnord.com
В ночь с 31 декабря на 1 января ожидается дождь с мокрым снегом и до 4 градусов тепла.
Об этом сообщили
31 декабря ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Утром и днем ожидается порывистый ветер. Ночью температура от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем ожидается 1-6 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 8.
1 января, ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдут дождь, мокрый снег.
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В ночь с 31 декабря на 1 января ожидается дождь с мокрым снегом и до 4 градусов тепла.
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