Под Лунинцем легковушка врезалась в прицеп трактора без габаритных огней. Пострадала пассажирка

ДТП с участием легковушки и трактора произошло в Лунинецком районе вечером 25 декабря, сообщает ГАИ Бреста.



Фото: ГАИ Бреста

По предварительной информации, 44-летний житель Гомель за рулем автомобиля Toyota двигался по трассе М-10 Кобрин — Гомель — граница Российской Федерации в направлении Гомеля. На 323-м километре водитель совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трактором «МТЗ-82» в составе с прицепом, не оборудованным габаритными огнями, под управлением 34-летнего жителя Микашевичей.

В результате столкновения пассажир легковушки — 66-летняя жительница Гомеля — получила травмы и госпитализирована в УЗ «Лунинецкая ЦРБ». Установлено: водитель и пассажир автомобиля «Тойота» были пристегнуты ремнями безопасности

По факту ДТП проводится проверка.