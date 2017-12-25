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Под Лунинцем легковушка врезалась в прицеп трактора без габаритных огней. Пострадала пассажирка

26.12.2017 13:13 — Разное | Tut.by  
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ДТП с участием легковушки и трактора произошло в Лунинецком районе вечером 25 декабря, сообщает ГАИ Бреста.


Фото: ГАИ Бреста

По предварительной информации, 44-летний житель Гомель за рулем автомобиля Toyota двигался по трассе М-10 Кобрин — Гомель — граница Российской Федерации в направлении Гомеля. На 323-м километре водитель совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трактором «МТЗ-82» в составе с прицепом, не оборудованным габаритными огнями, под управлением 34-летнего жителя Микашевичей.

В результате столкновения пассажир легковушки — 66-летняя жительница Гомеля — получила травмы и госпитализирована в УЗ «Лунинецкая ЦРБ». Установлено: водитель и пассажир автомобиля «Тойота» были пристегнуты ремнями безопасности

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Авария произошла вечером. По какой причине тракторист не включил габариты на прицепе выясняет ГАИ.

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