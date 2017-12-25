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Планы на Новый год в Минске: куда пойти детям в последние дни 2017 года
26.12.2017 13:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Уходящий 2017-й будет главенствовать еще 5 полных дней, но новогодние мероприятия самого разного толка уже захватили городскую афишу. Sputnik представляет традиционную подборку самых интересных событий, доступных в последние дни года — 26-31 декабря.
Ярмарки с игрушками, подарками и детскими мастер-классами
В ТЦ "Арена-Сити" развернулась современная ярмарка авторских подарков Sarafan. Детям тут можно купить игрушки и сладости, а кроме них — дизайнерские предметы декора, украшения и аксессуары, интерьерные мелочи и уютные вязаные вещи. Все дни ярмарки работают шоу "Восковые ручки", территория детских мастер-классов и две фотозоны. Мастерские разной направленности развернутся еще на ярмарке "Калядны Кірмаш" в "Крама Ў". Обе работают до 31 декабря.
Аналогичный ассортимент будет доступен на рождественском маркете в Outleto до 30 декабря. Также тут пройдут праздники "Алиса в стране чудес: встречаем Новый год в веселой компании" и "Новогоднее шоу Деда Мороза и Снегурочки". На новогодней ярмарке KaliLaska в "Корпусе" в тот же день обещают пряничные домики, пушистые елки и мандарины.
Масштабные фестивали
Минский рождественский фестиваль во Дворце спорта закончится только в середине января; до этого времени локацию призывают считать центральным местом на карте новогодних празднований города. Тут для гостей станут работать рождественская ярмарка, парк аттракционов, фуд-зона с драниками, бургерами, горячим глинтвейном и не только, а еще новогодняя почта и фотозона для самых юных гостей.
© Sputnik/ Дзмітрый Карлюк
Другой фестиваль — "Радость" — будет доступен во Дворце спорта до конца 2017-го. В местной детской гостиной предложат послушать рождественские сказки, посмотреть кукольный и теневой спектакли, сделать подарки своими руками и порисовать песком и светом.
На городском фестивале Rough Trade Day 5 в креативном кластере Ok16 30 декабря развернутся маркет, фудкорт, зона мастер-классов, спот по бесплатному обмену вещами, игротека, танцплощадка и множество фотозон (и все это в сопровождении многочасового DJ-сета). В рамках "КультРождества" в "Корпусе" 31 декабря с 12:00 до 15:00 можно покататься на коньках прямо во дворе.
Фееричный блокбастер во Дворце Республики
Сюда каждый день вплоть до 7 января зовут посмотреть сказку о настоящей дружбе — Главная Елочка Страны: "Куры Не/против Лис". После представления всех зрителей ждут на дискотеке возле елки (каждому юному гостю обещают сладости). Стоимость — от 8 до 15 рублей.
Зрители — главные герои: новогодний шоу-квест
Во Дворце ветеранов в ближайшие две недели можно поучаствовать в шоу-квесте "Вперед за Дедом Морозом", где зрители являются главными действующими лицами. От гостей ждут богатой фантазии, смелости и находчивости. Как отыщете виновника торжества, всех позовут на дискотеку с подарками под елкой и обязательным исполнением собачьего вальса. Стоимость участия — 11-13 рублей.
Новогодний автобус
"Волшебный автобус" уже начал курсировать по улицам города. Приглашают искать Деда Мороза, попутно изучая предпраздничную столицу и участвуя в конкурсах. Даты проведения сборных туров: 28 и 30 декабря, 3 января. Стоимость — 35 рублей для детей (ориентирован на ребят 5-10 лет) и 10 — для родителей. Каждый ребенок уйдет домой со сладким подарком.
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Маркеты с игрушками, фестивали с мастер-классами, новогодние шоу и квесты, путешествие в рождественском автобусе и ледовый каток — примечательные события для...
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