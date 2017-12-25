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Объявлен новый размер базовой величины
26.12.2017 13:39 — Разное | Ежедневник
фото: aif.by
С 1 января следующего года базовая величина в Беларуси вырастет до 24,5 рублей.
Соответствующее постановление принял Совмин, сообщает
Базовая величина служит основой для расчетов некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат.Последний раз базовая величина менялась год назад , 1 января, с 21 до 23 рублей.
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С 1 января следующего года базовая величина в Беларуси вырастет до 24,5 рублей.
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