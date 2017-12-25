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Один из минских застройщиков продает места в паркинге по 3-4,5 тысячи долларов

26.12.2017 13:31 — Разное | Tut.by  
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В Минске проблема с парковками. При этом в оборудованных подземных паркингах при новостройках машино-место обычно стоит 10−15 тысяч долларов — дороже, чем сама машина среднестатистического минчанина. Застройщики в один голос говорят: это себестоимость, продавать дешевле — работать в убыток. Но есть более доступный вариант решения вопроса с парковками — наземные многоуровневые паркинги. Такой поступил в продажу на проспекте Дзержинского, 11.


Паркинг трехэтажный, но в нем почему-то шесть уровней — по два на этаж. Самые дорогие машино-места внизу, по 4,5 тысячи долларов. За 4 предлагают средние уровни (второй этаж), и 3 тысячи стоит место на уровне под открытым небом (естественно, оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ).

Паркинг достраивается рядом с жилым домом, но купить машино-места могут и жители других домов.

На чем сэкономил застройщик, так это на масштабах: между машинами запроектировано расстояние в 60 см. Кто-то стал «слегка криво» — все, сосед не вылезет из авто. Также проблемы могут возникнуть у автовладельцев «в теле» — им стоит выбирать место у колонны, чтобы передняя дверь открывалась пошире: там метр и пять сантиметров.


 
Теги: Минск
 
 
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Паркинг "эконом-варианта", между машинами будет 60 см.

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