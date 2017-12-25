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Лукашенко: государству важно по достоинству оценивать профессионалов
26.12.2017 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Во вторник 26 декабря
© Sputnik / Виктор Толочко
Высоких результатов в своей деятельности добиваются люди, которые на первое место в работе ставят профессионализм и ответственное отношение к делу, подчеркнул глава государства.
"Такими людьми движет желание превзойти себя — достичь высокого уровня мастерства, сделать что-то значимое для своей страны и для народа. Для государства важно видеть таких специалистов, поднимать их статус, укреплять авторитет и по достоинству оценивать их труд", — сказал Лукашенко.
На церемонии награждения во Дворце Независимости собрались те, кто конкретным примером показал истинную преданность своему делу, отметил президент.
"Каждое ваше достижение вселяет чувство уверенности в будущем Беларуси", — резюмировал Лукашенко.
Фрагмент речи президента Беларуси Александра Лукашенко на церемонии вручения государственных наград слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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На церемонии вручения государственных наград президент Беларуси Александр Лукашенко отметил значимый вклад в экономическое развитие представителей разных сфер,...
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