Лукашенко: государству важно по достоинству оценивать профессионалов

Во вторник 26 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды — ордена Отечества, Почета и "За службу Родине" представителям различных сфер, чьи достижения стали знаковыми в уходящем 2017 году.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко подписал указ о госнаградах: в списке почти 90 человек

Высоких результатов в своей деятельности добиваются люди, которые на первое место в работе ставят профессионализм и ответственное отношение к делу, подчеркнул глава государства.

"Такими людьми движет желание превзойти себя — достичь высокого уровня мастерства, сделать что-то значимое для своей страны и для народа. Для государства важно видеть таких специалистов, поднимать их статус, укреплять авторитет и по достоинству оценивать их труд", — сказал Лукашенко.

На церемонии награждения во Дворце Независимости собрались те, кто конкретным примером показал истинную преданность своему делу, отметил президент.

"Каждое ваше достижение вселяет чувство уверенности в будущем Беларуси", — резюмировал Лукашенко.

Фрагмент речи президента Беларуси Александра Лукашенко на церемонии вручения государственных наград слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.