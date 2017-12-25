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Следователи нашли норковую шубу стоимостью 2 тысячи долларов, которую украли на Зыбицкой
На прошлой неделе мы
Напомним, в ночь на субботу (16 декабря) в баре на Зыбицкой украли шубу. Девушку, которая осталась без шубы, зовут Юлия (имя изменено. — Прим. TUT.BY). Когда она убедилась в отсутствии верхней одежды, вместе с парнем отправилась писать заявление в Центральное РУВД.
— Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (Кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 23-летней неработающей девушки, — сообщила TUT.BY Марина Дранькова, официальный представитель управления СК по Минску. — Она подозревается в том, что в ночь на 16 декабря в баре по улице Зыбицкой совершила кражу шубы, стоимостью 3000 рублей (собственница оценила ее в две тысячи долларов. — Прим. TUT.BY).
Изначальные предположения о том, что кража была совершена группой лиц, не подтвердились. Личность фигурантки установлена, следователи вернули шубу собственнице.
— Подозреваемая раскаялась в содеянном. Во время совершения противоправных действий она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшая и подследственная знакомыми не были. Ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась. Задержанная отпущена под обязательство о явке, — также сообщила Марина Дранькова.
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Предположения, что кража была совершена группой лиц, не подтвердились: девушка была одна.
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