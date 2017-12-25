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Размер базовой величины в Беларуси увеличится с 1 января

26.12.2017 13:59 — Разное | БДГ  
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Повышение базовой величины с 23 рублей до 24,5 предусмотрено решением правительства в постановлении Совмина №997 от 22 декабря.

К базовой величине привязаны многие госвыплаты, стипендии, пенсии, пособия, а также платежи, пошлины и штрафы.

Так, пошлины и штрафы определяются процентным соотношением к базовой величине, в других случаях базовая величина берется как основной показатель для суммы выплаты.

Напомним, размер базовой величины был повышен в начале уходящего года - с 21 до 23 рублей.

 
 
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Повышение базовой величины с 23 рублей до 24,5 предусмотрено решением правительства в постановлении Совмина №997 от 22 декабря. К базовой величине привязаны многие...

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