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Размер базовой величины в Беларуси увеличится с 1 января
Повышение базовой величины с 23 рублей до 24,5 предусмотрено решением правительства в постановлении Совмина №997 от 22 декабря.
К базовой величине привязаны многие госвыплаты, стипендии, пенсии, пособия, а также платежи, пошлины и штрафы.
Так, пошлины и штрафы определяются процентным соотношением к базовой величине, в других случаях базовая величина берется как основной показатель для суммы выплаты.
Напомним, размер базовой величины
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Повышение базовой величины с 23 рублей до 24,5 предусмотрено решением правительства в постановлении Совмина №997 от 22 декабря. К базовой величине привязаны многие...
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