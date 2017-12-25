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Самые красивые и успешные: названы лучшие модели 2017 года

26.12.2017 14:22 — Разное | Tut.by  
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Именитое издание models.com назвало самых успешных моделей 2017 года. Моделей определили в 9 номинациях. Победительниц и победителей определяли не только профессионалы индустрии: фотографы, редакторы, мейкап-артисты и стилисты, но и читатели.

Номинация: Модель года (женщина)

Выбор профессионалов: Адвоа Абоа

Выбор читателей: Белла Хадид

 

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