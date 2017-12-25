Самые красивые и успешные: названы лучшие модели 2017 года

Именитое издание models.com назвало самых успешных моделей 2017 года. Моделей определили в 9 номинациях. Победительниц и победителей определяли не только профессионалы индустрии: фотографы, редакторы, мейкап-артисты и стилисты, но и читатели.
Выбор профессионалов: Адвоа Абоа
Публикация от Adwoa Aboah (@adwoaaboah) Ноя 15, 2017 at 3:44 PST
Публикация от Adwoa Aboah (@adwoaaboah) Ноя 15, 2017 at 3:44 PST
Выбор читателей: Белла Хадид
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Самые красивые и успешные: названы лучшие модели 2017 годаСамые успешные модели по версии models.com
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Публикация от
0
Ссылка на источник
76
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые красивые и успешные: названы лучшие модели 2017 годаСамые успешные модели по версии models.com
Загрузка...
Комментарии
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