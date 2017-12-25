Самые красивые и успешные: названы лучшие модели 2017 года

Именитое издание models.com назвало самых успешных моделей 2017 года. Моделей определили в 9 номинациях. Победительниц и победителей определяли не только профессионалы индустрии: фотографы, редакторы, мейкап-артисты и стилисты, но и читатели.

Номинация: Модель года (женщина)

Выбор профессионалов: Адвоа Абоа

Публикация от Adwoa Aboah (@adwoaaboah) Ноя 15, 2017 at 3:44 PST

Выбор читателей: Белла Хадид