|
Россия готова стать посредником в диалоге между Северной Кореей и США
26.12.2017 14:23 — Разное | Ежедневник
фото: obzor.press
Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Речь идет о готовности России при необходимости и при желании двух сторон», – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия стать «медиатором» между США и КНДР в диалоге между этими странами.
Он подчеркнул, что такая готовность для России весьма очевидна, чтобы «открыть путь для деэскалации», сообщает
Ранее северокорейский дипломат обвинил США в нагнетании враждебности после обвинений в кибератаках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
|
Архив (Разное)
Комментарии