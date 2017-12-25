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Россия готова стать посредником в диалоге между Северной Кореей и США

26.12.2017 14:23 — Разное | Ежедневник  
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Россия готова стать посредником в диалоге между Северной Кореей и США

фото: obzor.press

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет о готовности России при необходимости и при желании двух сторон», – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия стать «медиатором» между США и КНДР в диалоге между этими странами.

Он подчеркнул, что такая готовность для России весьма очевидна, чтобы «открыть путь для деэскалации», сообщает Интерфакс.

Ранее северокорейский дипломат обвинил США в нагнетании враждебности после обвинений в кибератаках.

 
 
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Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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