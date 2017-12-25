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Литва - единственная страна из стран Балтии, в которой в следующем году ожидается профицитный бюджет, однако по перераспределяемой через бюджет части ВВП она все еще отстает от Эстонии и находится ближе к Латвии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты: Литва рискует превратиться в периферийную зону ЕС Литва - единственная страна из стран Балтии, в которой в следующем году ожидается профицитный бюджет, однако по перераспределяемой через бюджет части ВВП она все...

Таковы данные отчета Еврокомиссии (ЕК), сообщаетfi. Экономисты подчеркивают, что профицитный бюджет сам по себе не является ценностью, а попытка избежать осуществления серьезных структурных реформ со временем может превратить Литву в периферийную страну ЕС, застрявшую в капкане средних доходов. "Планируемый Литвой бюджет более осторожный, мы, возможно, инертны и не принимаем более решительные действия, как Латвия и Эстония. Я бы сказал, мы плывем по течению,и хотя это иногда помогает избежать ошибок, которые допускают не боящиеся перемен страны, жалобы людей и эмиграция показывают, что жители этим движением по течению недовольны", – сказал старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.