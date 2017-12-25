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Эксперты: Литва рискует превратиться в периферийную зону ЕС

26.12.2017 14:17 — Разное | Ежедневник  
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Эксперты: Литва рискует превратиться в периферийную зону ЕС

фото: wrs.com.ua

Литва - единственная страна из стран Балтии, в которой в следующем году ожидается профицитный бюджет, однако по перераспределяемой через бюджет части ВВП она все еще отстает от Эстонии и находится ближе к Латвии.

Таковы данные отчета Еврокомиссии (ЕК), сообщает Delfi. Экономисты подчеркивают, что профицитный бюджет сам по себе не является ценностью, а попытка избежать осуществления серьезных структурных реформ со временем может превратить Литву в периферийную страну ЕС, застрявшую в капкане средних доходов. "Планируемый Литвой бюджет более осторожный, мы, возможно, инертны и не принимаем более решительные действия, как Латвия и Эстония. Я бы сказал, мы плывем по течению,и хотя это иногда помогает избежать ошибок, которые допускают не боящиеся перемен страны, жалобы людей и эмиграция показывают, что жители этим движением по течению недовольны", – сказал старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.


 
 
 
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Литва - единственная страна из стран Балтии, в которой в следующем году ожидается профицитный бюджет, однако по перераспределяемой через бюджет части ВВП она все...

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