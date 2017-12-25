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Эксперты: Литва рискует превратиться в периферийную зону ЕС
26.12.2017 14:17 — Разное | Ежедневник
фото: wrs.com.ua
Литва - единственная страна из стран Балтии, в которой в следующем году ожидается профицитный бюджет, однако по перераспределяемой через бюджет части ВВП она все еще отстает от Эстонии и находится ближе к Латвии.Таковы данные отчета Еврокомиссии (ЕК), сообщает
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Литва - единственная страна из стран Балтии, в которой в следующем году ожидается профицитный бюджет, однако по перераспределяемой через бюджет части ВВП она все...
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