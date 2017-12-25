ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" расторгло контракт с Александром Когалевым

26.12.2017 14:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» расторгло контракт с 23-летним форвардом сборной Беларуси Александром Когалевым.


Фото: hcdinamo.by

Отмечается, что решение было принято по соглашению сторон, а Когалев сыграет за минскую «Юность» на Континентальном кубке.

В составе «зубров» Когалев провел 15 матчей, в которых забросил две шайбы при показателе полезности «-4».

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" расторгло контракт с 23-летним форвардом сборной Беларуси Александром Когалевым.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россия готова стать посредником в диалоге между Северной Кореей и США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика