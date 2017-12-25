Минское «Динамо» расторгло контракт с 23-летним форвардом сборной Беларуси Александром Когалевым.



Фото: hcdinamo.by

Отмечается, что решение было принято по соглашению сторон, а Когалев сыграет за минскую «Юность» на Континентальном кубке.

В составе «зубров» Когалев провел 15 матчей, в которых забросил две шайбы при показателе полезности «-4».