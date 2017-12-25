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Рекорд рекордом, а в новогоднюю ночь будет дождливо

26.12.2017 14:48 — Разное | БДГ  
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В ночь на Новый год синоптики обещают дождь, мокрый снег и порывистый ветер.

Всю неделю в стране ожидается т 3 до 8 градусов тепла, а в ночь на Новый год будет дождливо. 31 декабря обещают +5, а 1 января 2018 года - +3 градуса, дождь и мокрый снег, туман, слабый гололед и порывистый ветер, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гидромет.

Напомним, в Бресте 25 декабря температура воздуха достигла 9,1 градуса тепла, что стало температурным рекордом за прошедшие 37 лет.

Последний раз в 1980 году в этом же городе в этот же день было 8,2 градуса выше нуля, что на 0,9 градуса меньше, чем в 2017-м.

 
Теги: Брест
 
 
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В ночь на Новый год синоптики обещают дождь. В Бресте 25 декабря температура воздуха достигла 9,1 градуса тепла, что стало температурным рекордом за прошедшие 37 лет.

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