Этот указ ждали 40 лет: пока нет решение об изъятии, дома можно достраивать и расширять

Александр Лукашенко 26 декабря подписал Указ № 463 «О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков». Документ содержит нововведение, которого тысячи домовладельцев ждали десятилетия.

В Минске, в областных центрах тысячи частных домов находятся в «зоне перспективного сноса до „энного“ года». В этих зонах нередко местные власти запрещали не только реконструкцию жилья с увеличением площади — не давали санузлы пристроить, кухни, гаражи. Мол, вас все равно снесут, а ваши улучшения потом никто не компенсирует. В крупных городах страны есть усадебные массивы, которые живут под угрозой сноса больше 40 лет. На них сейчас чиновники смотрят свысока, мол, дома тут ветхие, не место таким в современном городе. Люди справедливо обижаются: давно бы все сделали, в очередях на жилье бы не стояли — если б не ваши же запреты.

И вот дождались: в 463 указе есть норма, которая дозволяет делать на своем участке все, пока не принято решение об его изъятии.

«До принятия решения о предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд граждане вправе будут реконструировать принадлежащие им жилые дома с увеличением их площади, а также возводить хозяйственные постройки на придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки», — разъясняет пресс-служба президента.

В документе есть еще несколько пунктов, которые касаются организаций. Так, разработка проекта отвода земельного участка и установление его границы на местности будут проводиться в рамках единой процедуры, что поспособствует сокращению сроков предоставления земельных участков.

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, наделяются правом до 1 января 2023 года использовать предоставленные им ранее земельные участки без оформления правоудостоверяющих документов на них.

Сельскохозяйственные организации и государственные лесохозяйственные учреждения освобождаются до 1 января 2020 года от уплаты госпошлины за выдачу таких документов в отношении земельных участков, предназначенных для ведения сельского и лесного (лесопаркового) хозяйства.

Также в соответствии с указом не будут взиматься потери сельскохозяйственного или лесохозяйственного производства при предоставлении земельных участков для строительства объектов социального обслуживания, а также транспортной и инженерной инфраструктуры в границах свободных экономических зон.