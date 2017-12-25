Белорусы - про инфляцию: сейчас неблагоприятное время для сбережений и крупных покупок

Большинство белорусов считают, что сейчас не самое лучшее время для крупных покупок и сбережений. При этом предпочитают делать «заначки» в валюте. Об этом свидетельствует анализ инфляционных ожиданий населения, подготовленный Нацбанком. В ноябрьском опросе приняли участие 1000 белорусов старше 18 лет.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, большинство опрошенных (70,3%) ответили, что сейчас не самое благоприятное время для крупных покупок. При этом почти у половины ответивших на вопросы — 47,3% — не было крупных покупок за последние 3 месяца. Бытовую технику за этот период приобрели 11,8% опрошенных, лекарства — 13%, компьютерную технику, смартфон или мобильный телефон — 13,2%.

74,4% опрошенных убеждены, что сейчас не самое благоприятное время для сбережений, а если и откладывают, то в валюте. При этом 41,3% опрошенных предпочитают наличную форму сбережений, депозиты выбирают 29,6%.

Подавляющее большинство участников опроса — 60,8% — считают, что следующие 12 месяцев цены на товары и услуги будут расти «также интенсивно».

Население опрашивали методом личного интервью по месту жительства. Обобщенные количественные показатели ощущаемой и ожидаемой инфляции приведены на основе оценки Нацбанка.