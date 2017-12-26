Система Joker: удобно, практично и элегантно

Конструкция мебели бывает каркасной и щитовой. Одним из оптимальных материалов для первой являются трубы. Мебель, изготовленная из них, приобретает все большую популярность.

Функциональная фурнитура — быстрый монтаж

Востребованность трубных конструкций во многом объясняется быстротой и легкостью их монтажа. Это обусловлено функциональностью используемой фурнитуры.

Система Joker включает:

1. Стальные хромированные трубы.

2. Детали для вертикального и горизонтального монтажа труб.

3. Опоры.

4. Замки.

5. Фиксаторы.

6. Фланцы.

7. Консоли.

Крепежные элементы могут быть изготовлены из стали или силумина (сплава кремния и алюминия). Стальные детали хромируются или покрываются напылением из порошка разных оттенков, предотвращающего коррозию.

Эстетика, прочность, простой уход

Чаще всего систему Joker применяют в сфере торговли. Принцип конструктора дает возможность в кратчайшие сроки собирать стеллажи, полки, вешалки, буклетницы, столы и другие разновидности торгово-выставочной мебели.

Элегантный минималистичный дизайн позволяет вписать каркасные структуры в любую обстановку и любую геометрию помещения. В торговых залах стеллажи и полки выполняют не только сугубо утилитарную функцию, но и являются элементом декора, будь то магазин молодежной моды или элитный бутик.

В квартирах и частных домах система Joker смотрится футуристично и стильно. Кроме того, она отличается простотой в уходе и прочностью. Чтобы ее собрать, не требуется особых навыков и инструментов. Стальные элементы могут складываться в любые конструкции, воплощая самые замысловатые фантазии хозяев.

Универсальность, умноженная на мобильность

Несмотря на солидную стоимость, оборудование типа Joker широко распространено. Это объясняется рядом достоинств собранных таким образом конструкций. Среди этих преимуществ:

- универсальность;

- долговечность;

- надежность и прочность;

- респектабельный вид;

- возможность размещения на ограниченной площади;

- мобильность.

Помимо этого, подобное оборудование не нуждается в ровных полах.

Профессионалы спешат на помощь

Если вы желаете приобрести систему Joker в Минске, можете обратиться за помощью к сотрудникам интернет-магазина мебельных материалов и фурнитуры «ВиЯр».

Перейдя по ссылке viyar.by/catalog/truby_i_sistema_joker_1, изучите каталог товаров, его ассортимент и цены. Возникли вопросы или нужна консультация? К вашим услугам — квалифицированные менеджеры магазина.