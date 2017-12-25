Снега может и не быть: опубликован прогноз погоды на Новый год

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Достаточно теплая для конца декабря погода сохранится в Беларуси и на Новый год, свидетельствуют данные республиканского Белгидромета.

Будет ли снег на Новый год — один из самых популярных вопросов о погоде, который задают все в конце декабря. Предварительные прогнозы обещали небольшие заморозки и метели 31 декабря, однако последние данные синоптиков неутешительны: снега может и не быть.

Согласно прогнозу погоды на неделю, все ближайшие дни в республике будет тепло — во всяком случае, по декабрьским меркам. К четвергу и пятнице температура воздуха может подняться до +5…+7. К Новому году несколько похолодает, однако незначительно.

Так, днем 31 декабря возможен мокрый снег, однако температура воздуха составит до +2 в столице, а по юго-западу страны — и того выше. Таким образом, велика вероятность, что снег к новогодней ночи и вовсе растает.

По прогнозам других информационных ресурсов, в воскресенье может быть еще теплее. В то же время, "погодные" приложения в смартфонах указывают на возможность осадков в грядущие выходные.

В начале января в Беларуси ожидается похолодание, однако, по предварительным данным, обойдется без сильных заморозков.