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Соседи рассказали о водителе автобуса, врезавшегося в переход в Москве
26.12.2017 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в российской столице в минувший понедельник днем. Автобус перевозчика "Мострансавто"
© Sputnik/ Григорий Сысоев
"Никогда не пил, был спокоен, как танк", — рассказали соседи водителя, который управлял автобусом. Они также отметили, что ничего плохого не могут о нем сказать.
Сам водитель ранее заявил следователям, что автобус сам внезапно начал движение, а тормоза не сработали. В свою очередь представители производителя автобуса — группы "ГАЗ" — отметили, что водитель, вероятно, не задействовал одну из тормозных систем, при этом не применил торможение двигателем.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.
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Водитель автобуса, который врезался в подземный переход на Кутузовском проспекте в Москве, никогда не был замечен пьяным, свидетельствуют рассказы его соседей....
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