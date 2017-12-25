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Соседи рассказали о водителе автобуса, врезавшегося в переход в Москве

26.12.2017 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в российской столице в минувший понедельник днем. Автобус перевозчика "Мострансавто" въехал в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар". В результате погибли четыре человека, 11 пострадали. Девять человек до сих пор находятся в больницах.

Соседи рассказали о водителе автобуса, врезавшегося в переход в Москве
© Sputnik/ Григорий Сысоев
К переходу у "Славянского бульвара" в Москве несут цветы и свечи

"Никогда не пил, был спокоен, как танк", — рассказали соседи водителя, который управлял автобусом. Они также отметили, что ничего плохого не могут о нем сказать.

Сам водитель ранее заявил следователям, что автобус сам внезапно начал движение, а тормоза не сработали. В свою очередь представители производителя автобуса — группы "ГАЗ" — отметили, что водитель, вероятно, не задействовал одну из тормозных систем, при этом не применил торможение двигателем.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.

Что известно о ДТП с автобусом в Москве>>

 
 
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Водитель автобуса, который врезался в подземный переход на Кутузовском проспекте в Москве, никогда не был замечен пьяным, свидетельствуют рассказы его соседей....

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