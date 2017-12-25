23 декабря «Юность» посвятила в хоккеисты первых учеников-шестилеток собственной СДЮШОР. Они мечтают не только завоевать Кубок Стэнли, но также сыграть с Александром Лукашенко и зарабатывать, как Александр Овечкин, а после тренировок дерутся друг с другом и девочкой-хоккеисткой. SPORT.TUT.BY рассказывает, что подтолкнуло «Юность» к новации и сколько экономят в месяц родители на бесплатных тренировках.





Как «Юность» провела набор и почему родители приводят детей в хоккей в 4 года и раньше

Более пятисот ребят проходят обучение в «Юности», а в сентябре 2017 года хоккейная школа впервые провела набор детей 2011 года. То есть шестилеток зачислили на бюджет, тогда как раньше рекомендовали брать 7-летних. Идея исходила от хоккейных специалистов и получила поддержку государства.

Накануне рождественских и новогодних праздников малышей в торжественной обстановке на катке столичного парка Горького посвятили в хоккеисты. И.о. гендиректора «Юности» Алексей Торбин, директор СДЮШОР Владимир Сафонов, легендарный воспитанник клуба Александр Андриевский и тренер Валерий Воронин выдали ребятам игровые свитеры с символикой клуба и номерами, которые для них выбрали родители. После были фотосессия и встреча с Дедом Морозом-вратарем и Снегурочкой.

— Когда смотрел на детишек, которые подъезжали за джерси, пробивало на слезу, — откровенен Владимир Сафонов. — У них же такой наивный взгляд!



Фото из личного архива Валерии Санько

— В такой форме проводим мероприятие впервые, — признается Алексей Торбин. — Стараемся привносить в наш быт что-то новое, интересное. К тому же, событие неординарное: приняли в школу шестилеток. Решение продиктовано временем. Знаем, что наиболее фанатичные родители ставят детей на коньки к трем годам. Почему нет, когда в продаже имеется форма 26 размера, то есть совсем маленькая? Все зачисленные нами уже катаются, умеют тормозить и катиться задом. Видно, что занимались на платной основе (у нас нет оснований готовить в таком возрасте детей бесплатно) в группах начальной подготовки. В России по медицинским показаниям официально разрешено заниматься хоккеем с 5 лет. У нас пока — с 6, и это уже шаг вперед. Наши дети 8−10 лет уступают в развитии российским сверстникам, поэтому нужно раньше начинать играть, совершенствоваться через работу в зале и другие виды спорта.



Алексей Торбин и Тимур Санько. Фото Анны Волковой, предоставлено Валерией Санько

Список новичков «Юности» включил порядка 80 фамилий. Одним из тренеров ребят стал в прошлом профессиональный игрок Александр Рымша. Его путь в хоккее начинался в «Юности». Позже он побеждал в низших дивизионах в составе юношеской сборной Беларуси, выступал за «Тивали» Андрея Сидоренко, где в то время был собран костяк нацкоманды. Детей Рымша тренирует третий год. Гордится, что успел вернуться в альма-матер, пока его первый тренер Сергей Красновский все еще работает в «Юности».

— Не могу назвать свою группу «детским садом», так как все пришли уже с навыками катания, — говорит Александр Станиславович. — Подготовка в этом возрасте прежде всего подразумевает работу над координацией, ловкостью и скоростью. Учим ребят уверенно кататься на коньках, а на сухом льду больше работаем с шайбой — броски, передачи, дриблинг.

— На что обращаете внимание, оценивая перспективы детей?

— Мне нравится, когда приходят габаритные ребята… Говорю родителям, что плохо, когда дети занимаются хоккеем для меня. Если для мамы или папы — это еще хуже. Результат будет, только если мальчишка играет для себя, балдеет.



Тренер Александр Рымша

В новом наборе «Юности» много пятилеток, среди них Тимур Санько. Как говорит Сафонов, кто раньше привлечет талантливых детей, тот будет в выигрыше. Еще до рождения Тимура родители задумали отдать мальчишку в хоккей.

— Это очень динамичная жесткая игра, она прививает дисциплину и мужественность, — считает мама Тимура Валерия. — Я безмерно счастлива, что ребенок зачислен в школу «Юности». Он и дня прожить не может без хоккея. Бывало, простывал, и удержать его дома было невозможно. Уж если занятия на льду мы непременно пропускали, то на сухой лед все равно приходили. А здоровый Тимур выкладывается без остатка! Его поставят полчаса отрабатывать один и тот же элемент, и он не потеряет к этому интерес. Потом заглянет в глаза тренеру и ждет от него похвалы.



Тимур Санько с мамой Валерией

С переходом с коммерческой основы на бесплатную у Тимура стало больше тренировок. Раньше их было три и все — ледовые. Сейчас у него шесть полуторачасовых ледовых тренировок, одно-два общефизических занятия и три часа в неделю на сухом льду.

— Не слишком ли загружен Тимур? — спрашиваем у мамы.

— Одна из моих подруг — известный в Минске педиатр. По ее словам, все зависит от физических возможностей отдельно взятого ребенка. Если после тренировок он носится по квартире, значит, не устает. Тимур играет в снежки, гоняет клюшкой мячик по асфальту. Глядя на него, 3-летняя дочь просила: «Мама, купи мне розовую клюшку и шлем! Буду как Тимур». Пришлось ей объяснить, что хоккей для девочек — без клюшки, называется фигурным катанием. Хотя она все равно думает, что занимается хоккеем.

Тимур — детсадовец, как и его подруга по команде 6-летняя Божена Кобецкая. Отец девочки Дмитрий рассказал, что он и его брат занимались хоккеем. Недавно по стопам Дмитрия пошли сын и дочь.

— Пока у нас с супругой хватит сил, а у Божены — желания, будет ходить в школу «Юности», — говорит Кобецкой. — Правда, в Беларуси существуют ограничения. Например, после 14 лет из-за проявления половых признаков (а раздельные раздевалки не предусмотрены) она не сможет соревноваться с мальчиками. Надеемся, что в стране всерьез возьмутся за развитие женского хоккея! Все-таки это олимпийский вид спорта.



Божена Кобецкая с отцом Дмитрием. Фото из личного архива Дмитрия Кобецкого

— А если не возьмутся, Божене придется поставить крест на карьере в хоккее? Организованный в 2010 году первый в Беларуси женский хоккейный клуб «Пантера» прекратил существование всего через три года.

— Знаю из разговоров с представителями «Юности» о двух случаях, когда белорусских девочек вместе с родителями «купили» сборные Чехии и России. Взрослая хоккеистка — штучный товар. Мы — патриоты, однако наша судьба в хоккее зависит от национальной федерации. Уверен, что настанет время, когда Беларусь станет догонять уходящий поезд под названием «женский хоккей на Олимпиаде».

Кстати, одну из девочек, которую вспомнил Кобецкой, зовут Татьяна Шаталова. Она прошла школу «Юности», сейчас выступает за Россию. В составе сборной страны-соседки мы нашли еще одну белоруску. Это Лидия Малявко из Гродно.



Арсений Старовойтов

Андрей Старовойтов является председателем родительского комитета группы самых маленьких хоккеистов в СДЮШОР. К решению отдать сына Арсения на хоккей подтолкнуло строительство стадиона в микрорайоне «Чижовка», где живут Старовойтовы.

— Когда Арсению было 3,5 года, сам поставил его на коньки, — рассказывает Андрей. — Стало получаться, и тогда отвел сына в группу начальной подготовки при «Юности». Сразу ребенка отказывались брать, говорили: «Приводите, когда ему исполнится 5 лет». После беседы с тренером, просмотра на льду Арсения все-таки взяли. Можно сказать, что прошли проверку. Тренеру ведь важно, чтобы у подопечных был азарт. Мой сынишка буквально бежал из сада на тренировки! Думал, что хоккей его хоть немного «остудит», но нет. Я привожу Арсения на арену в 16.00, а возвращаюсь домой к 20.00. Все это время жду, пока сын поиграет со своим возрастом, со старшими детьми, и ему все равно мало. Тренер в замешательстве! Говорит, что не знает, откуда в ребенке столько энергии. Если нет тренировки — для Арсения это наказание.

— Правда, отводить ребенка на хоккей — как ходить на работу, — поддерживает Старовойтова Андрей Черноокий, папа 6-летнего Даниила. — Может, иногда на работу уходит меньше времени, чем на хоккей в нашей семье. Второй сын три месяца назад пошел в группу начальной подготовки. Боюсь представить, что нас с супругой ждет через несколько лет.



Даниил Черноокий с отцом Андреем

6-летний Семен Самовский помимо тренировок изучает китайский язык.

— Следуя тенденциям развития мира, — поясняет мама мальчика Виктория Гусакова. — В будущем его образование и учеба будут связаны с китайским языком. Азами английского Семен уже владеет благодаря частым поездкам за границу… На коньки он встал в 3,5 года. Сейчас много работает на коллектив, ведь хоккей — командная игра. А познакомился с этим видом спорта, когда крестный отец отвел его на матчи минского чемпионата мира по хоккею.



Семен Самовский с мамой Викторией

Все опрошенные родители видят исключительно плюсы в раннем наборе детей на хоккей, а страшилки про деформацию стопы из-за негативного влияния коньков не производят на них впечатления.

— Благодаря раннему набору детей перед нами открываются огромные перспективы, — полагает Валерия Санько. — Чуть-чуть родительского терпения, рвения детей и, думаю, общими силами удастся вывести на новый высокий уровень и без того сильный белорусский хоккей.

— Только то, что у ребенка есть бесплатный лед, позволяет экономить приличную сумму, — прагматично оценивает перемены Андрей Черноокий.



Даниил Черноокий

— Сколько? — спрашиваем у Андрея Старовойтова.

— Разовая групповая тренировка на льду «Чижовка-Арены» раньше обходилась нам в районе 15 рублей. Если считать пять-шесть тренировок в неделю, то за месяц занятий выйдет сумма в пределах 300−360 рублей. Сейчас для нас все бесплатно. Тренировки начинаются в 18.45, что очень удобно. Ребятам дали сразу три наставника на группу. Кроме того, проходят бесплатные тренировки по ОФП и занятия на сухом льду. В выходной день могут поставить игровую тренировку. Где еще в стране созданы такие условия, как в «Юности»? Отрадно, что в развитие хоккея вкладывают не только государственные деньги, но и душу — каждый из руководителей. От родителей в такой ситуации требуется только привести ребенка и поддерживать интерес к хоккею, — уверен Старовойтов.

Виктория Гусакова видит в хоккее для сына позитивный воспитательный эффект.

— Чем раньше мы сформируем представление ребенка о спорте, образовании и так далее, тем скорее он овладеет полезными навыками, — говорит она. — Стоит лишь чуть-чуть каждый день до 8 лет помогать им, чтобы предостеречь от спиртного и наркотиков и вместе с тем сделать существенный вклад в развитие общества. Так, моего сына не надо заставлять делать уроки. Он сам за них садится, понимает, что это нужно ему. Чай мне приносит. Мусор выносит. Машину моет. В общем, самостоятельный.











Детские мечты об игре с президентом и высокой зарплате, девичий хоккей

— Хоккей — хороший вид спорта, — рассуждает будущий форвард Арсений Старовойтов, у которого молочные зубы выпали аккурат в тех местах, что и у его любимого хоккеиста Александра Овечкина — только коренные.

— Там зарабатывают много денег! — приводит еще один аргумент Арсений.

— А, ну все правильно! И жены — красивые девочки.

— Ага.

— Кем ты хочешь стать?

— Капитаном команды.



Андрей Старовойтов с сыном Арсением (справа) и Денисом Драгуном

— Почему ты выбрал роль нападающего? — вопрос Даниилу Черноокому.

— Папа сказал, — отвечает мальчик. Даниил равняется на Сидни Кросби, «потому что у нас одинаковые номера».

— Даник все время играет против меня, потому что мы равны по силе, и, если будем играть вместе, победим, — замечает Арсений.

6-летний Денис Драгун стремится не только к деньгам, но также мечтает выиграть Кубок Стэнли.

— Я со всеми дерусь после тренировки, — добавляет напористый Денис.





— Я лично видел три-пять случаев, а супруга еще больше, когда Божена дралась с мальчиками, — говорит Дмитрий Кобецкой. — Дома висит боксерская груша, так брат уже ставит ей удар. Божена по тридцать раз в день отжимается, по пятьдесят — приседает и качает пресс. Легко садится на шпагат. Так что, поверьте, физически дочь ни в чем не уступает мальчишкам. Из девичьего в ее хоккее отмечу чистые игровой свитер и гетры, сережки в ушах, губы красит детской помадой, ногти у нее всегда накрашены.

— Почему-то Тимуру кажется, что, когда он станет чемпионом, будет играть в команде президента страны, — удивляется мама мальчика Валерия Санько. — Поставил себе такую цель, представляете? Мы его не переубеждаем. Сложно объяснить 5-летнему ребенку, что, когда ему исполнится 18 лет, вряд ли получится сыграть на одной площадке с президентом. Пускай мечтает! Это ведь прекрасно.