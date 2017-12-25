Названы худшие гаджеты 2017 года

Известный ресурс engadget опубликовал рейтинг из самых неудачных устройств и технологий уходящего года. Об этом пишет vc.ru.

Соковыжималка Juicero

Одним из самых запоминающихся устройств года стала соковыжималка американской компании Juicero. За все время работы проекту удалось привлечь около 120 миллионов долларов инвестиций и разработать устройство, которые выжимает сок не из фруктов, а из специальных пакетов с фруктовой смесью.





Стоимость соковыжималки составила около 700 долларов, а затем упала до 400 долларов, пакеты с «соком» Juicero продавала по цене от 4 до 10 долларов за штуку.

В апреле Bloomberg опубликовало материал о стартапе, рассказав, что соковыжималка не нужна — сок из пакетов можно с тем же успехом выжимать руками. В сентябре Juicero объявила о закрытии.

Смарт-часы LG Watch Style





По мнению журналистов engadget, «умные» часы LG Watch Style также достойны звания худшего устройства года. Издание назвало дизайн часов «тусклым», а также отметило, что LG Watch Style не могут проработать без подзарядки и 24 часов.

Киоски с едой Bodega

Bodega — стартап, который разработал автоматические киоски с товарами первой необходимости: снеками, макаронами, сладостями, канцтоварами и другими. По задумке компании, такие боксы должны стоять в многоквартирных домах и спортзалах.





Чтобы забрать покупку из бокса и оплатить товар, покупатель должен использовать приложение: привязать к нему банковскую карту и получить трехзначный код доступа.

По мнению engadget, автоматы Bodega решают «проблему, которой не существует»: сходить в магазин или заказать доставку товаров намного проще.

Кепка с колонками и вилка с шумоподавлением





Компания Atari разработала кепку с колонками в козырьке за 130 долларов. «Один из продуктов, которые заставляют вас задавать вопрос "Зачем?"», — описали Atari Speakerhat журналисты engadget.





В 2017 году японская Nissin представила вилку для рамена (японское блюдо с пшеничной лапшой), которая подавляет шум от поедания лапши. Стоит это устройство от 130 долларов.

Голосовой ассистент Bixby и наушники со встроенным переводчиком

В марте Samsung официально представила цифрового ассистента Bixby. По мнению engadget, недоработанный «помощник» для смартфонов компании значительно проигрывает, например, Google Assistant.





Еще один участник списка — беспроводные наушники со встроенным переводчиком от Google под названием Pixel Buds.





По мнению обозревателя engadget, устройство оказалось почти бесполезным: наушники не заглушают внешний шум, их невозможно с первого раза поместить в чехол-зарядку, а переводчик работает только при надежном подключении к интернету и только с некоторыми смартфонами.

Маска для рта Hushme





«Одно из самых нелепых устройств, которые мы видели в этом году», — так в engadget охарактеризовали разработку Hushme. Маска должна поглощать звуки телефонного разговора, чтобы говорящий не мешал окружающим. Стоимость устройства составляет около 189 долларов, проекту удалось собрать на Kickstarter более 71 тысячи долларов.

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